傳遞火箭理念 屏東太空培訓營登場

屏東縣政府在屏東數位青創中心舉辦首屆「太空種子青年培訓暨紙火箭製作營」，昨日開訓。（記者羅欣貞攝）

35青年參與 體驗飛行原理、製作紙火箭

首座國家火箭發射場去年三月定案落腳在屏東縣滿州鄉九棚村，七月國家太空中心更與屏東縣政府共同主辦首屆「台灣盃火箭競賽」，在地掀起一波火箭潮，人才培育更形重要，屏縣府昨今兩天舉辦第一屆「太空種子青年培訓暨紙火箭製作營」，吸引全台六十四位青年報名，最終選出三十五人參與，為培育太空人才添新動能。

周春米︰創造多元學習與就業機會

縣長周春米表示，屏縣具備遼闊腹地、良好氣候與臨海地形等優勢，擁有發展太空科技產業的良好條件，縣府將持續與國家太空中心攜手合作，從教育、培訓到產業鏈結逐步布局，打造完善的人才培育體系。

周春米指出，太空產業需要長期累積與跨領域整合，涵蓋材料工程、精密製造、資訊通訊、系統工程與應用服務等領域，未來可為青年創造多元學習與就業機會，吸引更多青年投入尖端科技產業行列。

國家太空中心太空教育辦公室總監鄭琮生表示，希望把火箭理念往下扎根、灑下種子，讓更多青年接觸到太空科學，內化成自己的實力後，在各行各業發光發熱，再回饋到太空領域，成為發展台灣太空產業的一股實力。

國家太空中心︰把火箭理念往下扎根

清華大學教育學院大二生王羿脩表示，參加培訓營主要想了解太空、科學教育怎麼運作，希望能對學業、職涯發展有所幫助。中山大學教育研究所碩一生林宛蓁表示，盼對太空有更深入了解，期許自己成為推廣科學教育的人才。

縣府表示，培訓營由國家太空中心及前瞻火箭研究中心提供專業師資，學員以分組方式合作，體驗從設計、組裝到測試發射的過程，內容涵蓋火箭飛行原理、結構設計、空氣動力學基礎及紙火箭實作演練，培訓成為太空科普教育與產業發展的重要種子人才。

