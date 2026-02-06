《延攬前職棒球星林琨瀚任竹市副市長》民代籲高虹安 別把棒球場當政治提款機

本報獨家披露前職棒球星、現為清大體育室專任副教授林琨瀚獲新竹市長高虹安徵詢，將接竹市副市長職務，市府人事處昨確認此人事案，將借重林琨瀚的體育專業和培育基層運動的經驗，為竹市注入運動活力。同時也期盼林搞定已封閉停擺三年多的新竹棒球場，能順利完成球場改善並重啟。

劉崇顯盼林務實專業改善球場

市議員劉崇顯說，期許林琨瀚上任後堅守體育專業立場，在棒球場的改善上能讓高虹安懸崖勒馬，不要再用鬥爭前朝的心態將棒球場持續當成政治提款機，甚至在向廠商求償的司法途徑上，將市府置於不利地位，期用務實專業的態度完成球場改善工作。議員劉彥伶則期許林琨瀚上任後檢討自由車場改善工程的問題，且能督軍儘速完成符合國際標準的兩百五十公尺室內自由車場。

請繼續往下閱讀...

楊玲宜籲高回歸市政執行力

議員楊玲宜則籲高虹安不要再暴殄天物，過去已折損檢察官出身的副市長蔡麗清，如今棒球場的問題不是人，而是市府的執行力及政治惡鬥問題，市民在乎的不是哪個人當副市長，而是棒球場何時改善完成，籲高虹安不要只做新聞噱頭操作，應真正回歸市政執行力，不要再當放羊的小孩。

高虹安稱將借重林琨瀚的專業與職棒球星的抗壓性，協助推動竹市各項體育設施、提升市民運動風氣，並期林琨瀚的運動科學專業，協助培育更多優秀的國手。林琨瀚提到，新竹是他的第二故鄉，將憑其在清大任教十餘年的資歷與專業，與市府團隊攜手並進。

市府表示，林琨瀚擔任職棒球員期間，曾多次披上台灣隊戰袍，更在一九九二年巴塞隆納奧運會中勇奪銀牌，也曾獲中華職棒金手套獎、最佳九人獎及台灣大聯盟打擊王、金手套獎。後效力三商虎及誠泰太陽隊，球星退役後到清大任教，預計三月上任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法