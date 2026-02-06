為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中港暫置土方 地方促車輛分流

    2026/02/06 05:30 記者黃旭磊／台中報導

    中央祭土方「全流向管理」新制上路，台中面臨營建剩餘土石方去化危機，交通部釋出台中港西碼頭五公頃土地暫置，兩千多名龍井區居民五日赴台中港區抗議周邊龍昌路等西碼頭路段頻傳死亡車禍，為解「土方之亂」恐讓大量砂石車、貨櫃車進出，要求推動聯外道路建設，並開闢大型職業車與一般車輛分流車道，「終結台中港死亡公路」。

    台中市交通局強調，市府局處與公路局及港務公司，針對臨港路、台六十一線橋下等港區聯外道路檢討事故原因，也提出交通改善措施，盼透過加強道路維護、增設及調整標誌標線、實施科技執法或加強取締強化用路人安全。

    台中市龍井區議員林孟令、龍井區里長聯誼會長張文慶及國民黨立委顏寬恒等，昨天號召居民前往台電台中發電廠北側空地陳情，居民舉布條抗議港區周邊屢發生騎士遭輾斃、行人遭撞身亡事故，事故地點集中於龍昌路、臨港路及西濱橋下等路段，未來台中港西碼頭成為中台灣土方暫置場，恐更增風險。

    張文慶說，支持土石再利用、合法擴增港區新生地，但不能讓居民用生命來換經濟，目前港區聯外道路容量與安全設計明顯不足，若持續增加大型車輛進出，等同將風險持續轉嫁給地方居民。

