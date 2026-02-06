送禮重儀式感 公務往來選大品牌

記者蔡愷恆／專題報導

農曆春節將至，如何挑選一份體面又送到心坎裡的禮物，成為許多人的年度難題。設計師、飲食文學作家Hally Chen表示，過年送禮常遇到重複性高、甚至因過剩而被迫轉送，其實送禮最重要是「儀式感」。對於一般公務往來或不熟悉的對象選擇大品牌食品或餅乾禮盒，是不失禮的安全首選；若要送給熟悉友人，建議送個人喜好相關禮物，透過平時細膩觀察，才能讓年節禮物真正發揮連結情感作用。

針對有家庭的收禮者，Hally Chen提出一套獨到「攻心計」，他說，與其送禮給主人，不如針對小朋友挑選，若家中小朋友收到禮物後大喊「好喜歡」，情緒會渲染整個家庭，大人自然會感到滿意。此外，小朋友記憶力驚人，長大後仍會記得誰送過他特別喜歡的禮物，這對建立長遠情誼非常有幫助。若是送給單身好友，Hally Chen建議回歸個人喜好，或選擇與其職業身分相符的精品，例如赴日旅遊時，到神社購買象徵生意興隆的吉祥物贈予創業友人。

在挑選禮品類別時，保存期限與實用性是兩大核心考量。Hally Chen觀察到，年節禮品常因保存期限過短，吃不完而被轉送，若不想讓心意被「糟蹋」，應避開短效期商品，可選耐存放且受眾廣的禮品，例如延緩氧化且方便沖泡的咖啡耳掛包，或是越陳越香、近年深受年輕人喜愛的台灣本土紅茶，如日月潭十八號或台東紅烏龍。

