《台北過好年—送禮篇》庇護工場禮盒 包裝精美口味佳

台北市庇護工場新春禮盒

食衣住行都包 透過網路「微笑商城」可選購各家新年禮品

記者蔡愷恆／專題報導

採購年節禮盒進入高峰期，台北市庇護工場系列產品可透過實際購買行動，支持身心障礙朋友穩定就業，更具社會意義，民眾只需透過網路搜尋「微笑商城」，即可一站式瀏覽並選購來自各家庇護工場新年禮品，這些產品不僅包裝精美，更蘊含身障者努力工作的溫度。

唐氏症基金會暖心禮盒 展現永續發展

今年台北市庇護工場的禮盒設計極具巧思。在食品類方面，推出結合環保材質與唐氏症基金會合作的暖心禮盒，展現永續發展精神；針對喜愛飲品的族群，則有高質感原木握柄手沖壺搭配精選耳掛咖啡包的組合。此外，還有春節應景的大紅設計禮盒，內含實用的堅果醬與手工餅乾，兼顧美味與視覺享受。

購買食品、飾品 鼓勵身障夥伴

除了食品禮盒，還有多家服務類庇護工場，包括居家清潔、洗衣、洗車打蠟，甚至是印刷服務與玻璃琉璃飾品製作等。這些工場廣泛分布於各行政區及捷運站附近，不僅讓民眾在食衣住行各方面都能輕鬆支持公益，也展現了身心障礙者在不同職能領域的多樣性與專業度。

勞動局表示，購買庇護工場的商品券或禮盒，不僅能獲得獨特且具質感的商品，更能直接將溫暖傳遞給這群努力工作的身障夥伴。春節前，民眾不妨走進大街小巷的庇護工場，或在「微笑商城」線上逛逛，以實際行動讓公益融入生活，共同營造一個充滿愛與支持的溫馨佳節。

馬偕紀念醫院附設喜樂工作坊的新年喜樂禮盒。（台北市勞建處提供）

捷運南港展覽館庇護工場愛不囉嗦新春禮盒。 （台北市勞建處提供）

