春節連假 雲縣推4主題接駁車

雲縣於春節期間推出120場次活動，還有燈會、草嶺石壁櫻花季等，配合接駁車，讓民眾玩得盡興。（記者黃淑莉攝）

春節九天連假，為迎接返鄉及旅遊人潮，雲林縣推出四大主題接駁車，包括返鄉、新春行腳、北港燈會、草嶺石壁櫻花季，方便民眾拜廟祈福、賞花、看燈、吃美食，搭乘接駁車不用煩惱找車位，相關資訊可上交通工務局網站查詢。

高鐵返鄉3路線免費專車

縣府文觀處長謝明璇表示，縣內新春限定活動，有斗六燈會、虎尾燈會、北港燈會及草嶺石壁櫻花季，縣府也攜手宮廟、文化館舍、觀光工廠與商圈，推出一二〇場活動。

新春行腳接駁3路線免費

交通工務局長汪令堯指出，四大主題接駁專車為，十四至十八日「高鐵返鄉免費接駁專車」共計三條路線，分別為「高鐵雲林站、崙背、二崙、西螺」、「高鐵雲林站、土庫、褒忠、元長、北港」、「高鐵雲林站、東勢、臺西、三條崙、四湖」，廿一至廿二日從各鄉鎮接駁至雲林高鐵站。

北港賞燈環鎮公車 假日上路

十七至廿一日推出「新春行腳接駁車」共三條路線，分別行經雲東、雲中、雲西，每日上午八時至下午四時，整點發車，全線免費搭乘。

北港賞燈「北港環鎮公車」十四日起假日及連續假日，串聯北港好庫1911文化園區、北港第一停車場等主要停車場域，接駁往返鎮內重要景點北港武德宮、北港登記所、水道頭等，另十四日至三月八日燈會期間，平日只加開夜間班次，假日服務時間延長至晚間九時。

草嶺石壁櫻花季 票價來回280元

至於草嶺石壁櫻花季，二月十七日至三月一日推出「預約制賞櫻接駁專車」，每日於上午八時三十分至中午十二時發六班車上山，直達東璧山莊，下午二時至四時三十分有六班車回程至斗六後火車站，票價來回二八〇元。

