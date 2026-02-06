為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節連假 雲縣推4主題接駁車

    2026/02/06 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲縣於春節期間推出120場次活動，還有燈會、草嶺石壁櫻花季等，配合接駁車，讓民眾玩得盡興。（記者黃淑莉攝）

    雲縣於春節期間推出120場次活動，還有燈會、草嶺石壁櫻花季等，配合接駁車，讓民眾玩得盡興。（記者黃淑莉攝）

    春節九天連假，為迎接返鄉及旅遊人潮，雲林縣推出四大主題接駁車，包括返鄉、新春行腳、北港燈會、草嶺石壁櫻花季，方便民眾拜廟祈福、賞花、看燈、吃美食，搭乘接駁車不用煩惱找車位，相關資訊可上交通工務局網站查詢。

    高鐵返鄉3路線免費專車

    縣府文觀處長謝明璇表示，縣內新春限定活動，有斗六燈會、虎尾燈會、北港燈會及草嶺石壁櫻花季，縣府也攜手宮廟、文化館舍、觀光工廠與商圈，推出一二〇場活動。

    新春行腳接駁3路線免費

    交通工務局長汪令堯指出，四大主題接駁專車為，十四至十八日「高鐵返鄉免費接駁專車」共計三條路線，分別為「高鐵雲林站、崙背、二崙、西螺」、「高鐵雲林站、土庫、褒忠、元長、北港」、「高鐵雲林站、東勢、臺西、三條崙、四湖」，廿一至廿二日從各鄉鎮接駁至雲林高鐵站。

    北港賞燈環鎮公車 假日上路

    十七至廿一日推出「新春行腳接駁車」共三條路線，分別行經雲東、雲中、雲西，每日上午八時至下午四時，整點發車，全線免費搭乘。

    北港賞燈「北港環鎮公車」十四日起假日及連續假日，串聯北港好庫1911文化園區、北港第一停車場等主要停車場域，接駁往返鎮內重要景點北港武德宮、北港登記所、水道頭等，另十四日至三月八日燈會期間，平日只加開夜間班次，假日服務時間延長至晚間九時。

    草嶺石壁櫻花季 票價來回280元

    至於草嶺石壁櫻花季，二月十七日至三月一日推出「預約制賞櫻接駁專車」，每日於上午八時三十分至中午十二時發六班車上山，直達東璧山莊，下午二時至四時三十分有六班車回程至斗六後火車站，票價來回二八〇元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播