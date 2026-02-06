等了20年！屏南快2032年才動工 地方炸鍋

屏南快速公路預計從台88線延伸至恆春半島，目前東側終點於屏東竹田。 （記者陳彥廷攝）

屏東鄉親等了二十年的「救命路」屏南快速公路（簡稱屏南快），地方說明會揭露二〇三二才動工的「龜速」期程，引發地方炸鍋，雖然公路局急發新聞稿稱進度「可縮短兩年」，但立委徐富癸仍砲轟「無法接受」，要求中央打破「一關卡一關」的官僚作業，改採分段施工與同步規劃，確保進度最迫切的「楓港段」優先推動。

公路局︰期程可望縮短2年

公路局昨天在獅子鄉、潮州鎮舉辦屏南快速公路工程第二、三場說明會，確定將從台八十八線竹田終點延伸往東至潮州東側，再往南進入來義、新埤、枋寮、枋山及獅子、車城等鄉，全長約六十五公里，預計將設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口及車城等八個交流道。

最迫切「楓港段」列優先推動重點

徐富癸指出，屏南快工程規模雖大，但不能總是用「前一關沒過，後面就不能動」的傳統思維，他多次質詢並召開跨部會協調會，要求交通部與公路局必須「把時程壓實」，並主張環評與綜合規劃必須同步進行，用地取得等作業能走的就先走，絕不能讓整條路卡在文書往返中原地踏步。

交通部公路局昨天趕緊「滅火」回應，指出屏南快一階環評已獲環境部通過，正式進入二階環評，整體進度確實有超前，若二階環評順利，建設期程可望再縮短一至二年；但地方人士認為即便縮短兩年，離動工仍有數年之遙，對於急需醫療轉診的半島居民而言，每一分鐘都是在跟老天爺搶命。

立委要求改採分段施工、同步規劃

徐富癸說，在他要求下，交通部確定將「楓港段」列優先推動重點，綜合規劃預計今年六月完成期末報告，接下來的公聽會，他會全程盯場，將鄉親對於「延伸恆春鎮內」、「縮短工期」等意見塞進規劃書中，要求官方拿出決心，用最快效率讓這條路成真，別讓救命路再度淪為「選前開會、選後不理」的政治空談。

