30日人單車環島 感受多元台灣風情

觀光署長陳玉秀表示，日本一直是台灣重要的市場之一，去年來台日本旅客約為148萬人次，希望今年能成長至170萬人次，約13%成長率。（記者黃宜靜攝）

日本三一一地震將滿十五週年，為感謝台灣人十五年前的援助，日本單車界昨天宣布，三月將展開為期九天的「自行車環台感謝之旅」。觀光署長陳玉秀表示，希望透過活動吸引更多旅客來台，期盼今年來台日本旅客能達到一七〇萬人次。

此次活動由日本知名作家一青妙、資深媒體人野嶋剛、日勝生加賀屋溫泉飯店董事德光重人等人，號召約卅名日本旅客，於三月七日起展開九天九百公里的自行車環台感謝之旅。

請繼續往下閱讀...

一青妙表示，此次的自行車環島之旅，是想感謝台灣人對日本的善意，盼能在旅途中與台灣人多多交流，也期盼能夠透過此次旅程，讓日本人到台灣旅遊時，選擇環島認識台灣。

陳玉秀指出，去年來台日本旅客約為一四八萬人次，今年目標是一七〇萬人次，希望能推出更多「主題行」讓旅客認識台灣。日本學生常選擇來台修學旅行，由於北部接待量能相對飽和，因此觀光署也與中南部溝通、擴大接待能量，讓日本旅客能夠認識台灣其他城市，體會更多元的台灣風情。

為感謝台灣人在311大地震時的援助，日本知名作家一青妙（右起）、資深媒體人野嶋剛、日勝生加賀屋溫泉飯店董事德光重人等人，將於3月7日起展開9天自行車環台感謝之旅；圖中正在介紹此次環島之旅團服。（觀光署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法