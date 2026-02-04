南投縣府：爭取中央同意 名間鄉長：違反程序正義

南投縣政府規劃興建焚化爐，選址在手搖飲茶葉重鎮名間鄉。（記者劉濱銓攝）

南投縣無垃圾焚化爐，須仰賴外縣市協助處理，目前仍堆置約廿六萬噸待消化。縣府規劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，當地茶農擔心整個名間茶產業鏈將毀於一旦；民進黨名間鄉長陳翰立質疑，縣府選址黑箱，嚴重違反程序正義，要求立即停止相關行政程序。

擔任名間鄉反焚化爐自救會會長的當地靈山寺住持致中師父表示，名間是台灣每年超過十億杯手搖飲的重要原料來源，手搖飲又是年輕人最愛，茶葉一旦受污染，將嚴重傷害年輕人的健康。尤其南投四面環山，空氣擴散條件差，並不適合蓋焚化爐，國慶焰火煙霧瀰漫即是明證，目前國內焚化爐並非不夠，他建議應由中央統一調度各縣市焚化爐的垃圾焚化作業，根本解決南投等沒有焚化爐縣市的垃圾處理問題。

陳翰立指出，縣府選擇在在名間蓋焚化爐，是長期忽視地方聲音、以行政效率包裝政治決定的具體縮影，縣府所選定的六個焚化爐選址區域，究竟是依據什麼樣的方法評選出落腳名間？又憑什麼可以在農業特定區、集水區內規劃焚化設施？縣府在土地尚未合法徵收、地方尚未取得任何共識情況下，即逕自啟動範疇界定與環評前置作業，已嚴重違反程序正義，也踐踏地方自治基本精神，因此他要求立即停止所有相關行政程序，也將會誓死捍衛台灣手搖飲原鄉土地。

外界質疑，選址名間鄉是「藍營執政的南投縣刻意找綠營鄉麻煩」，對此，南投縣長許淑華日前表示，當初焚化爐選址的鄉鎮就不只名間，還包括其他國民黨首長的鄉鎮，因此，選址跟政黨沒有關係，畢竟蓋焚化爐還是需要經過環評。

況且中選的名間鄉新民村，居民多數贊成興建，而焚化爐發展至今已是超過卅年的技術，若有產業的地方都不適合蓋焚化爐，那就代表全國都不該有焚化爐，呼籲各界回歸專業理性。

