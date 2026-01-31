春節疏運 88條國道客運全票6折

今年春節連假達九天，交通部公路局基隆監理站公布疏運計畫。（記者俞肇福攝）

交通部公路局基隆監理站昨天公布今年春節連續假期基隆地區疏運計畫，提醒民眾今年年假長達九天，預估廿二日（年初六）會比往年塞車，建議民眾提早規劃返程，出門前可利用「公路客運即時動態資訊網」網頁、出遊中可利用「iBus公路客運」APP，查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息，掌握公車動態，方便規劃返鄉或出遊行程。

交通部公路局台北市區監理所所長戴邦芳表示，公路局協調多家業者實施八十八條國道客運路線享全票六折優惠；另提供轉乘在地客運優惠，舉凡搭乘國道客運、台鐵及台灣高鐵於十小時內，使用電子票證轉乘在地客運，均可享有基本里程（或一段票）免費優惠；轉乘指定幸福巴士路線，則可以免費搭乘。

請繼續往下閱讀...

戴邦芳指出，春節連假期間，由基隆往返大台北地區十四條主要國道客運路線，每天可發出一千餘班次疏運旅客，還可視人潮機動增加班次。另外，新北市瑞芳區水湳洞、金瓜石與九份地區是熱門遊玩地點，春節連假期間，基隆客運「一〇六二台北—金瓜石」國道客運路線將加密班次，並加派班車於九份九號停車場及水湳洞停車場待命機動接駁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法