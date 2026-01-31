為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《公辦民營實小》信德國小不續約 苗縣府：不會裁併校

    2026/01/31 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導

    苗栗縣頭份市信德國小於二〇二三年與基金會簽約成為縣內首座公辦民營實驗小學，近期傳出約滿後不續約將併校消息；苗栗縣政府教育處、信德國小皆澄清無裁撤或併校計畫。教育處指出，契約期滿後信德國小將回歸一般體制、由縣府接手，且校內國小部學生數達一百五十六位，遠超過三十位的併校評估標準，請家長與地方鄉親放心。

    從實驗教育回歸一般體制

    苗縣府教育處指出，信德國小自二〇二三年與基金會合作推動實驗教育，雙方在課程創新與教育實踐累積豐碩經驗，隨著首階段委託任務圓滿達成，基金會與學校總結辦學成果後，決定將教育能量回歸校園體制，達成於今年七月三十一日契約期滿後回歸一般體制學校共識。

    校方則表示，雖未續約但會保留大部分特色課程，正進行課程的整備跟調整，以不影響學生學習脈絡為主軸，不影響學生就讀權益，無併校問題。

    國小部百餘學生權益不受影響

    苗縣府教育處指出，信德國小無傳聞「合併」或「停辦」情況，縣府會確保每位學生的學習歷程完整延續，校園活動與教學維持正常運作；該校會保留寶貴經驗，持續優化校園環境與教學資源。縣府後續將派遣專案人員入校協助，確保行政與教學銜接過程順暢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播