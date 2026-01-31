為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市天母設砲台裝置藝術 砲口對民宅挨批

    2026/01/31 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    經反映，目前台北市公園處已於砲台上張貼告示說明。（台北市公園處提供）

    台北市天母地區添壽一號綠地近期新設一座「砲台」裝置藝術，砲口卻正對前方住宅大樓，引發住戶不安。公園處表示，砲台是因應地方需求設置作為入口景觀意象，陸續接獲民眾陳情不適，目前已設置說明告示，並廣泛蒐集意見研議調整。在地天壽里長陳伯同說，該處曾是軍事用觀測站，還有防空洞等設施，經與公園處討論，認為是有歷史人文之地，因而設置入口意象。

    公園處︰蒐集民意調整中

    北市議員汪志冰接獲陳情，有家長反映小孩路過時感到害怕；居民質疑，設施沒有事先徵詢周邊住戶設置意願，無視在地觀感，希望立即更換。汪志冰認為，該裝置花費約十七萬元，未能達到美化景觀效果，反而造成民眾壓力，簡直是得不償失，要求公園處應重新審視該裝置的必要性，立即更換或調整該裝置砲口方向等補救措施，設置前也應建立更嚴謹的鄰里設施審核制度及事前溝通。

    公園處回應，已即時於現場設置臨時說明告示，目前正辦理問卷調查，廣泛蒐集使用者及周邊居民意見，將依民意意見趨勢及專業評估，研議設施調整或其他處置方式。

    台北市天母地區添壽一號綠地近期新設一座「砲台」裝置藝術，砲口卻正對前方住宅大樓，引發民眾不安。（北市議員汪志冰提供）

