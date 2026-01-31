為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北年貨大街今開跑 公車改道

    2026/01/31 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    台北年貨大街今開跑，持續至二月十五日，大同分局針對周邊「迪化商圈」、「後站及華陰街商圈」及「寧夏夜市」進行交通管制；公共運輸處指出，活動期間行經交通管制區內的北市聯營紅33及新北市轄811路公車，將配合取消停靠大同區民生西路「迪化街」（往東）公車站位，請民眾至鄰近站點乘車，另商業處設有三條免費接駁車路線，歡迎使用。

    設3路線免費接駁車

    大同分局指出，管制路線及時間包括：迪化街一段（南京西路至歸綏街）一月卅一日至二月十五日，十二時至零時、華陰街（重慶北路至太原路口）即日起至二月十五日，十時至廿二時、寧夏路（民生西路至平陽街段）即日起至二月廿二日，十六時至零時。首度強化「交通快打機制」，活動期間將利用CCTV即時監控系統全天候掌握流量，一旦發生路口壅塞或交通事故，將立即調派警力馳援，確保路口淨空。

    警方表示，迪化商圈周邊民樂街、歸綏街及民生西路口將實施時段性單行或禁止左轉管制；另年貨大街期間，周邊停車場費率將調整為每小時八十元，民眾可搭接駁車。

    台北市商業處於活動期間設置三條路線接駁車服務，串聯年貨大街周邊及鄰近捷運站，方便民眾從捷運北門站快速前往各年貨大街商圈採買。

