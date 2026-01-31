為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    水源二、三期整宅都更慢 蔣萬安：合法就代拆

    2026/01/31 05:30 記者孫唯容／台北報導
    台北市住都中心推動的「水源二、三期整宅公辦都更案」，在地林興里長吳寶燕提案要求加快。（北市住都中心提供）

    台北市住都中心推動的「水源二、三期整宅公辦都更案」，在地林興里長吳寶燕提案要求加快。（北市住都中心提供）

    台北市長蔣萬安昨出席中正區與里長有約座談，針對台北市住都中心負責推動的「水源二、三期整宅公辦都更案」，在地林興里里長吳寶燕提案要求加快都更進度，更直言「真的太慢了」，還要跟不同意戶進行協調，耗時且冗長。蔣萬安表示，不同意戶只剩八戶，將執行代拆，毫不猶豫。

    水源二、三期整宅位於水源快速道路旁，共有十棟建物，基地面積高達一公頃，現況住戶共四六〇戶，產權複雜、建物老舊，去年都審會審議通過，估今年完成都更計畫及權利變換，最快可在二〇三一年完成重建。

    吳寶燕表示，水源二三期進度「真的太慢了」，美其名是公辦都更案，但是大家感受上比一般都更案辦理的時間更久，造成大家對於公辦都更案的失望。

    都市更新處處長詹育齊表示，該案在去年十一月底送進都更處召開審查會議，有發現包含物價因素需要調整，今年一月廿三日規劃單位、實施者也送報告書進來複審，該案會全力協助，預定今年完成核定。

    蔣萬安表示，該案剩八戶不同意，請都更處今年完成更新程序，只要合法、合程序就會進行代拆，毫不猶豫。

