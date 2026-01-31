為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    占地20年亂象多！永春街300戶違占 北市將組跨局處小組

    2026/01/31 05:30 記者孫唯容／台北報導
    台北市中正區永春街違建聚落三百多戶，占地二十多年，有許多鐵皮屋。（記者孫唯容攝）

    里長指不斷擴建、門牌亂遷 蔣萬安︰優先排除違占戶 同步研擬安置計畫

    台北市中正區永春街違建聚落三百多戶占地二十多年，已成首都現存最大違建聚落。在地富水里里長陳麗真昨於中正區「市長與里長有約」座談指出，現場違建不斷擴建、門牌任意遷移，亂象叢生，已成「首都之瘤」。市長蔣萬安現場指示成立跨局處小組，優先排除違占戶，並同步研擬安置計畫。

    城市邊緣 台北最大違建戶聚落

    永春街違建聚落位於永福橋、水源路旁，緊鄰水源快速道路，因地處城市邊緣，違占戶長年違法居住，無人管理，鐵皮屋隨處搭建，回收物、雜物、廢車廠坐落其中，甚至有夜店長年違法開設於鐵皮屋中，各單位長期漠視。陳麗真說，三百多戶違占戶，大多數沒有產權，都是違建，如同「首都之瘤」，二十多年都無法切除。

    私有、國有、市有地 產權複雜

    蔣萬安表示，該地區有私有地、國有地、市有地，產權複雜，設籍北市府、國產署、國防部和政戰局，而且又有三百多戶違占戶，將優先排除違占戶，同時研擬安置計畫，透過府級小組處理。

    財政局︰積極釐清市有地占用戶

    都市更新處處長詹育齊說明，永春街有三百多戶違占戶，未來會跟里長持續討論違占戶在都更後的安置及權益。財政局也表示，該案土地產權複雜，將積極辦理市有土地占用戶釐清。

    陳麗真建議，市府應評估是否可改採「市地重劃」，明確規定居民的搬遷資格與權益，而非套用一般的都更規則，否則案子可能再拖十到十五年都無法解決。

    台北市中正區永春街違建聚落三百多戶，占地二十多年，在地富水里里長指現場違建不斷擴建、門牌任意遷移，已成「首都之瘤」。（記者孫唯容攝）

