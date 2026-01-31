為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰市最強走春 9天140攤炒熱舊城區

    2026/01/31 05:30 記者劉曉欣、蔡淑媛／綜合報導
    彰化市最強走春今年首度納入小西商圈的高賓閣，並將推出光雕秀。 （記者劉曉欣攝）

    春節腳步近了，彰化市將於二月十四日到廿二日推出為期九天的最強走春，以永樂民族商圈為主軸，再加入小西商圈，串連年貨大街與春節市集，炒熱彰化市舊城區的春節氣息；另外，台中市天津路年貨大街也將於二月六日至十五日登場，超過百攤南北年貨、時尚服飾及特色小吃讓民眾一次購足年貨。

    小西商圈加入 規劃命理一條街

    彰化市長林世賢說，今年彰化市的最強走春，將有一百四十攤進駐，除了超人氣的民族永樂商圈以外，首度加入火車站前的小西商圈，縣定古蹟高賓閣也將參與，去年台灣設計展造成轟動的光雕秀，也將再度在小西商圈登場。

    他強調，今年也首度規劃「命理一條街」，並納入彰化市南門市場，在市場二樓推出電影放映，讓走春吃喝玩樂的願望一次滿足，只要消費還有機會抽中機車等大獎。

    台中天津商圈300服飾店優惠 有百萬抽獎

    台中市天津商圈有將近三〇〇家服飾精品店，春節前開辦年貨大街，不只是可以買到「打到骨折」的漂亮衣服，滿足「新年穿新衣」的願望，今年更有百萬抽獎、開幕當天特別推出限量五〇〇份的百元天馬迎門紅包袋，內含二百元天津物調券，隨機加碼五十五吋液晶電視、電動車及購衣券等大獎。

