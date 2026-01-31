為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節疏運 阿里山遊樂區接駁車免費

    2026/01/31 05:30 記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導
    竹崎奮起湖地區春節人車多，停車位有限，相關單位提供免費接駁專車服務。（資料照）

    竹崎奮起湖地區春節人車多，停車位有限，相關單位提供免費接駁專車服務。（資料照）

    農曆春節將至，嘉義地區春節疏運措施昨公布，因應竹崎奮起湖、阿里山森林遊樂區等熱門景點可能出現車多情形，相關單位將自二月十七日（大年初一）至廿一日（大年初五）提供免費接駁專車，民眾可停車在指定的阿里山公路停車位或停車場，搭乘免費接駁車往返。

    公路局雲嘉南區養護工程分局等單位表示，大年初一至初五上午九點至下午五點，管制小客車由阿里山公路進入縣道一六九線，統一改道由阿里山公路六十三．五公里處行駛替代道路，經頂石棹前往奮起湖，返程一律行駛一六九線離開。民眾可至樂野服務區停車後，搭乘接駁專車前往奮起湖。

    嘉市二月十六（除夕）至廿日（大年初四）全市路邊停車格不收費，春節期間YouBike前卅分鐘免費、電輔車前卅分鐘十元。

    曾南居基金會 贈低收戶紅包

    此外，曾南居教育基金會歲末送暖今年邁入第廿三年，昨由基金會董事長曾秋猛代表捐贈竹崎鄉一二四戶低收入戶每戶一萬四六〇〇元紅包，每包善款匯集各界愛心，包括基金會二千元、九華山地藏庵四六〇〇元，加上曾秋猛、曾茂欽、蔡文仁、吳世聰、劉泓村、林俊男、陳勇造與蔡文銘八人共八千元，讓低收入戶過好年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播