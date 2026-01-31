為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林院檢搬遷 舊虎尾機場打造司法園區

    2026/01/31 05:30 記者李文德／雲林報導

    雲林地方法院及地檢署共用基地多年，建物使用逾六十年，是本島最老舊檢審機關，院檢多年規劃搬遷，去年底獲行政院核定通過，兩方共斥資逾六十億元，將在高鐵特定區旁的舊虎尾機場五公頃土地打造司法園區，盼營造更親民便民的司法環境。

    雲林地檢署檢察長黃智勇指出，地檢署將利用兩公頃土地打造新大樓，初步規劃設置地上五層、地下一層辦公大樓，而法務部行政執行署嘉義分署掌管雲林業務量達四成五，考量民眾洽公方便性，將在新大樓設置雲林行政執行官辦公室，粗估總經費卅二億元，將採逐年編列預算，另考量地下一樓將做為人犯解送通道，因此會盡量與新地院大樓施工完工時間一致，新檢察大樓預計二〇二九至三〇間動工，二〇三二年完工遷移。

    雲林地院行政庭長王子榮指出，因法院承審案件日益增加，法庭數量、辦公空間配置等已不符合現今使用需求，地院新辦公大樓將運用移撥的三公頃土地，投入至少卅億元，新建地上五層、地下兩層的建築，法庭數量將從十五間擴增至卅六庭，也會融入雲林縣相關意象，今年將進行變更編定等行政程序，後續再執行興辦事業計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播