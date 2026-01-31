雲林院檢搬遷 舊虎尾機場打造司法園區

雲林地方法院及地檢署共用基地多年，建物使用逾六十年，是本島最老舊檢審機關，院檢多年規劃搬遷，去年底獲行政院核定通過，兩方共斥資逾六十億元，將在高鐵特定區旁的舊虎尾機場五公頃土地打造司法園區，盼營造更親民便民的司法環境。

雲林地檢署檢察長黃智勇指出，地檢署將利用兩公頃土地打造新大樓，初步規劃設置地上五層、地下一層辦公大樓，而法務部行政執行署嘉義分署掌管雲林業務量達四成五，考量民眾洽公方便性，將在新大樓設置雲林行政執行官辦公室，粗估總經費卅二億元，將採逐年編列預算，另考量地下一樓將做為人犯解送通道，因此會盡量與新地院大樓施工完工時間一致，新檢察大樓預計二〇二九至三〇間動工，二〇三二年完工遷移。

雲林地院行政庭長王子榮指出，因法院承審案件日益增加，法庭數量、辦公空間配置等已不符合現今使用需求，地院新辦公大樓將運用移撥的三公頃土地，投入至少卅億元，新建地上五層、地下兩層的建築，法庭數量將從十五間擴增至卅六庭，也會融入雲林縣相關意象，今年將進行變更編定等行政程序，後續再執行興辦事業計畫。

