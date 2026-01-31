都市縫合 南鐵地下化一階拚年底通車

鐵道局長楊正君（前排左起）、交通部長陳世凱、台南市長黃偉哲視察工程聽取簡報說明。（記者洪瑞琴攝）

永久軌全線接合完成 接續展開供電、號誌、通訊佈纜等系統機電工程

台南鐵路地下化工程再創重要里程碑，在克服用地取得、文資遺構及複雜地質等多重挑戰下，昨天完成永久軌全線軌道接合，為後續系統工程及通車時程奠定關鍵基礎，全力朝今年底地下化通車目標邁進。

交通部長陳世凱、台南市長黃偉哲與鐵道局長楊正君共同見證南鐵地下軌道接合的重要時刻。陳世凱表示，台南鐵路地下化計畫受到總統賴清德及行政院長卓榮泰高度重視與支持，工程團隊逐一克服限制，完成最後一段軌道接合。永久軌全線鋪設完成，象徵台南都市縫合正式啟動，後續將全面展開供電、號誌、通訊佈纜及道旁設備等系統機電工程，鐵道局也將在確保工程品質與施工安全前提下，全力衝刺年底地下化通車。

交部：騰空路廊由市府建設綠園道

陳世凱指出，縱貫鐵路長期穿越台南市區，對交通動線與都市發展形成阻隔，南鐵地下化通車後，騰空路廊將交由南市府規劃綠園道建設，並結合車站周邊土地開發，進一步促進城市縫合更新。

黃偉哲表示，南鐵地下化工程施工期間，不僅面臨用地取得困難，也多次遭遇古蹟出土、地層湧水及複雜地質等挑戰，工程能穩健推進，實屬不易。台南身為六都中最後完成鐵路立體化的城市，責任格外重大，市府將持續與中央密切合作，完成全國六都鐵路立體化的最後一塊拼圖。

鐵道局：國產材料使用比例達85％

鐵道局南工分局長史春華指出，工程全線隧道採全台首例無道碴道岔減振抑噪系統，連續無縫鋼軌鋪設，並導入振動控制技術，有效降低列車行駛噪音與共振，兼顧行車安全與乘車舒適度。楊正君說，工程使用國產材料比例高達八十五％，未來將持續提升國產材料品質，強化工程競爭力。

南鐵地下化全長約八．二三公里，除台南車站改建為地下車站，並新增林森站及南台南站兩座地下通勤車站，預計今年底第一階段地下化通車，並啟用台南地下車站，林森站及南台南站則分別在二〇二九年及二〇三〇年投入營運。

南鐵地下化全線軌道接合關鍵一刻。（鐵道局提供）

南鐵地下化工程第一階段預定年底完工通車。（記者洪瑞琴攝）

