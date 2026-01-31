新北燈會 「紅寶馬」閃耀大都會公園

新北小提燈有普通版「Horses 好事轉來」（右）、特別版「金馬舞錢」（左）。（新北新聞局提供）

2/20試營運 16主題燈區結合美食、文創、手作體驗 2款小提燈曝光

新北市政府將在三重區大都會公園舉辦「勁馬奔騰．新北Hi Light」燈會，將於二月廿日起試營運，二月廿二日開幕點燈至三月八日，今年打造十五公尺三六〇度紅寶馬主燈，並有十六大主題燈區、八大特色活動、市集、表演等；小提燈分為普通版「Horses 好事轉來」、特別版「金馬舞錢」（台語諧音現在有錢），普通版將於二月廿二日燈會現場首發三千份，各區公所於二月廿六日起陸續發放。

今年場地比去年大二倍

市長侯友宜說，新北燈會去年有四九〇萬餘人次參與，今年場地比去年大二倍，主題燈區從十區擴增到十六區，紅寶馬主燈以童話故事繪本發想，主燈展演試營運期間每晚七點試燈，開幕後自晚間六點至十點每半小時展演一次，每次約三分卅秒。

「好事轉來」提燈 發放12萬份

民政局長林耀長介紹，小提燈「好事轉來」設計為旋轉木馬，預計發放十二萬份；小提燈「金馬舞錢」以搖搖馬發想設計，即起至二月三日於粉專「新北民政保平安」活動貼文完成任務，有機會獲得「金馬舞錢」。

民政局指出，燈會規劃十六大主題燈區，包括與人氣IP線條小狗合作設置的「出馬！！線條小狗」燈區；「祈福列車」也將回歸燈會，打造「馬上開運」列車，與宮廟合作迎奉神尊駐駕聯合賜福，現場擲筊祈福有機會獲得廟方限定小禮；燈會也邀請音樂人陳忻玥、美秀集團等輪番演出，現場將集結美食攤位、文創市集，還有手作體驗活動，詳情可上民政局網站查詢。

另外，動物保護防疫處與新北九間宮廟提供寵物平安燈服務，推出「馬上有健康」防疫活動，市民憑九間宮廟的寵物平安燈收據，可在動保處免費施打狂犬病疫苗；二月還有認養活動可抽寵物平安燈等。

此外，泰山國民運動中心整建後，新增滑板場、空中瑜珈、器械皮拉提斯等設施，將於二月二日起至八日全館免費試營運，期間全館設施與團體課程免費體驗，購買課程享八五折優惠。

新北燈會將打造十五公尺紅寶馬主燈。（新北新聞局提供）

