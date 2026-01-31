禽流感蛋流向苗栗 一商行4640斤已賣光

苗縣後龍挖出禽流感病死雞，數量比業者聲稱還多。（苗縣府提供）

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」大批雞隻死亡，已確認感染H5N1高病原性禽流感，其中一千一百五十隻埋在苗栗縣，但苗栗縣政府開挖出一千兩百一十六隻，數量仍待釐清。至於該雞場蛋品流向，傳出不少流向苗栗縣，苗縣府衛生局昨出面說明，確認該雞場蛋品多為商行附近熟客買走，也呼籲民眾購買雞蛋烹飪時盡量吃全熟的蛋，不必恐慌。

可退貨 衛局：盡量吃全熟蛋 不必恐慌

苗栗檢方在蒐證相關事證後進行訊問，訊後認為雲姓農場負責人、顏姓地主均涉犯廢棄物清理法，未經主管機關許可，提供土地回填廢棄物罪，從事廢棄物清除等罪嫌，分別諭知以四十萬元、廿萬元交保候傳及限制出境出海；苗檢並將積極持續追查相關共犯及事證。

苗縣府衛生局長楊文志指出，經衛福部查詢禽流感雞場蛋品去向，苗縣有一間商行定期向該雞場進貨，衛生局確認後，該商行為食品業者登入系統裡面登入的業者，且清楚保留每一次買蛋的單據，該商行已公告告知消費者若還有購買後剩下雞蛋可辦理退貨，依衛生局規定辦理。

至於確切流入苗縣的雞蛋數量，楊文志說，該商行自一日到二十五日共向「豐康牧場」進八次貨，約兩至三天進貨一次，總共進貨四千六百四十台斤，每次約六百斤雞蛋。

另，苗縣府表示，前往業者所稱在苗縣後龍埋病死雞的地點開挖，實際清出一千兩百一十六隻死雞，較業者所稱數量多，廿六日在後龍外埔大排水溝清出二百三十五隻病死雞，數量明顯存在落差，將持續與相關單位強化橫向聯繫。

