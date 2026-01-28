草嶺櫻花季 春節最佳賞花期

草嶺隧道附近的櫻花綻放。（民眾提供）

雲林古坑鄉草嶺、石壁櫻花現已逐漸綻放，每年花期最早的青山坪農場，園區內寒櫻已開五成，不過園方提醒，因唯一聯絡道的明隧道工程施工，禁止車輛通行，預計要到二月十七日（大年初一）、草嶺櫻花季開鑼日才會開放通車。草嶺村長陳兵通說，今年花況很不錯，春節連假至二月底是最佳賞花期。

古坑草嶺地區從一四九乙、一四九甲沿線，還有草嶺、石壁、青山坪等地區種植約上萬株櫻花，品種有寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻、三色櫻、垂櫻等，其中又以青山坪農場花期最早，園區現已呈一片粉紅世界。

青山坪園主王清連指出，入園主要道路的明隧道延伸工程，因去年丹娜絲颱風及連續豪雨，邊坡掏空路基受損，工程變更設計先做下邊坡保護工程，施工廠商封路全力趕工中，要到二月十七日登場才會開放通行。

今年草嶺櫻花季將在二月十七日至三月一日，陳兵通指出，從樹上花苞推估今年花況很不錯；石壁休閒農業區發展協會總幹事陳榮彬說，今年協會與草嶺地質公園協會與台灣咖啡茶運銷合作社合作推出「櫻花藝妓咖啡」，花季時間會有在地農特產市集，歡迎大家來草嶺賞花、喝咖啡、品嘗在地農特產。

