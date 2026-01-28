為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    草嶺櫻花季 春節最佳賞花期

    2026/01/28 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    草嶺隧道附近的櫻花綻放。（民眾提供）

    草嶺隧道附近的櫻花綻放。（民眾提供）

    雲林古坑鄉草嶺、石壁櫻花現已逐漸綻放，每年花期最早的青山坪農場，園區內寒櫻已開五成，不過園方提醒，因唯一聯絡道的明隧道工程施工，禁止車輛通行，預計要到二月十七日（大年初一）、草嶺櫻花季開鑼日才會開放通車。草嶺村長陳兵通說，今年花況很不錯，春節連假至二月底是最佳賞花期。

    古坑草嶺地區從一四九乙、一四九甲沿線，還有草嶺、石壁、青山坪等地區種植約上萬株櫻花，品種有寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻、三色櫻、垂櫻等，其中又以青山坪農場花期最早，園區現已呈一片粉紅世界。

    青山坪園主王清連指出，入園主要道路的明隧道延伸工程，因去年丹娜絲颱風及連續豪雨，邊坡掏空路基受損，工程變更設計先做下邊坡保護工程，施工廠商封路全力趕工中，要到二月十七日登場才會開放通行。

    今年草嶺櫻花季將在二月十七日至三月一日，陳兵通指出，從樹上花苞推估今年花況很不錯；石壁休閒農業區發展協會總幹事陳榮彬說，今年協會與草嶺地質公園協會與台灣咖啡茶運銷合作社合作推出「櫻花藝妓咖啡」，花季時間會有在地農特產市集，歡迎大家來草嶺賞花、喝咖啡、品嘗在地農特產。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播