空拍機投毒殺死同業羊駝 農場負責人 檢起訴求重刑

獸醫團隊對死亡羊駝進行解剖，發現體內含有「托福松」劇毒。（記者王峻祺翻攝）

宜蘭發生全台首宗「空拍機投毒案」，三星某農場王姓負責人，不滿前員工離職跳槽，竟三度操控空拍機，將摻有劇毒的農藥飼料，空投至對方園區，導致羊駝等動物慘死。宜蘭地檢署偵結，認定王男手段惡劣且無悔意，依違反動物保護法及刑法毀損罪起訴，並向法院請求從重量刑。

不滿員工跳槽 毒殺動物報復

起訴書指出，王男不滿徐姓前員工離職後，受雇冬山鄉另間農場跟他競爭，萌生毒殺動物念頭，指示不知情員工購買苜蓿粒，與劇毒農藥「托福松」混合製成有毒餌料。

請繼續往下閱讀...

宜蘭地檢署查出王男利用空拍機遠端投毒，二〇二三年六月間，三度操控空拍機飛至對方農場，將毒餌灑落園區內，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝共三隻動物誤食毒餌死亡。

案發時，有人發現農場出現不明空拍機盤旋，尾隨追查，撞見操控者是王男。警方持搜索票在王男住處及車輛搜出犯案用空拍機、遙控器及殘餘毒餌。

檢方痛批，王男是農場經營者，卻僅因商業競爭便對無辜動物下毒手，且農場為公開娛樂場所，潑灑毒餌也極可能導致遊客誤觸或誤食，建請法院從重量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法