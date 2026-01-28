為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北發送「馬祥厚運」春聯 年貨市集1/31登場

    2026/01/28 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜公布馬年春聯為「馬祥厚運」。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜公布馬年春聯為「馬祥厚運」。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜昨天公布馬年春聯為「馬祥厚運」，為國台語雙聲春聯，由青年書法家楊承叡與設計師王景民攜手創作，祝福大眾財運亨通、事業順利、平安健康，台語諧音寓意為「馬上好運」、「要最好運」、「也最好運」，即起開放索取。

    馬年春聯 可到市府、公所索取

    侯友宜介紹，今年新春福袋「馬上賺錢」以旋轉木馬結合錢幣為主視覺，可轉動的設計象徵「轉錢（賺錢）」，台語「馬轉錢」諧音「欲賺錢」，馬匹造型貼上十元硬幣，象徵「馬上有錢」；福袋圖樣融合新北野柳、淡江大橋、平溪等意象，邀請全民「到新北轉（賺）一圈」，福袋背面以三隻奔馳的馬與馬蹄圖樣組成「驫」字，象徵市政建設馬不停蹄。

    中和假日年貨拍賣 線上年菜特惠

    經濟發展局長盛筱蓉表示，新北年貨市集將於一月卅一日至二月一日在中和四號公園舉行，集結四十攤業者，並推出年貨拍賣會等活動，另推出「線上年菜特惠組」，有八八八元及二八八八元二種價位，限量八十八組，今天中午十二點於KKTIX開放預購，詳情上「來新北逛菜市」臉書查詢。

    秘書處長祝惠美說，市府大廳即日起至二月廿六日展出三公尺的巨型元寶馬與燈箱擺飾，融入野柳女王頭、平溪天燈、淡江大橋與第二行政大樓等城市元素；即日起週一至週五上班時間，市府一樓西側服務台與廿九個區公所開放索取春聯，市政活動、走春行程發放福袋，相關資訊公告在「我的新北市」臉書。

    另外，民進黨立委暨新北市黨部主委、新北市長參選人蘇巧慧準備總統府「七喜春來」、中華職棒大聯盟「台灣尚勇」以及她的「恭賀新禧」馬年春聯，即起可在民進黨新北市黨部、蘇巧慧樹林、鶯歌、新莊西盛服務處領取，時間為週一至週五早上九點至晚間六點。

