    首頁 > 生活

    雲林助弱 陳志育10年捐逾5千萬

    2026/01/05 05:30 記者李文德／雲林報導
    陳志育（右）發起賀歲金發法行動十年，送出超過五千萬，此次首度將愛心深入古坑鄉。（記者李文德攝）

    雲林子弟陳志育十年前以五年千歲之名發起賀歲金發放活動，年年發放給沿海地區每個弱勢戶三千元紅包，昨日首度將愛心深入山區古坑鄉共有五一〇戶受惠，愛心行動擴及全縣八鄉鎮。陳志育表示，十年來發出逾五千萬不算什麼，未來愛心行動只會多不會少。

    六十六歲陳志育是元長人，新竹科學園區某電子科技公司的創辦人之一。他回憶，十多年前因家人身體健康微恙、經濟突現危機，他前往馬鳴山鎮安宮祈求五年千歲庇佑，發願未來發展順利，會回鄉幫助在地甘苦人。

    陳志育說，多年來主要以低、中低收入戶及邊緣戶為發放對象，自掏腰包提供每戶三千元紅包，從元長鄉作為起點，陸續在台西、東勢、口湖、褒忠、四湖等沿海地區發放，今年新增水林鄉，更將愛心首度觸及古坑鄉，共八鄉鎮兩千六百多戶民眾受惠，甚至嘉義、台南等外縣市地區也有愛心蹤跡。

    陳志育指出，十年來發出的賀歲金超過五千萬，甚至吸引崢峰生技有限公司負責人魏誌成、VDS活力東勢股份有限公司總經理王文星等超過十家企業響應，看見民眾笑容就是最佳回饋。

