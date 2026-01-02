濃霧攪局 阿里山連4年看不到元旦日出

阿里山濃霧宛若超級大白牆，等待看日出的遊客顯得有點失望。 （記者蔡宗勳攝）

數千遊客低溫中聆賞日出音樂會 「台灣燈會」進入倒數60天

迎接二〇二六年，「第廿四屆阿里山日出印象音樂會」昨清晨五點半在祝山觀日平台登場，數千位遊客頂著體感溫度三度的低溫聆賞悅耳音樂等待日出，可惜濃霧宛若超級大白牆，無法欣賞到太陽從玉山群峰蹦出的景象，這已是阿里山連續四年看不到元旦日出；音樂會一大亮點「二〇二六台灣燈會」宣告倒數六十天儀式，為嘉縣今年觀光盛事揭開序章。

遊客失望 盼明年看得到日出

阿里山連續四年看不到元旦日出，大前年下雨、前年雲層太厚、去年也是下雨，今年則是濃霧攪局，昨天不少特地上山看日出的遊客難掩失望，許下心願「期待明年看得到日出」。

音樂會登場，先由嘉義縣長翁章梁、美國在台協會高雄分處長張子霖、阿里山國家風景區管理處長黃怡平等人啟動大型光球為台灣燈會倒數進行啟動儀式，現場民眾點亮手中光球，呈現「台灣燈會在嘉義」主視覺及六十意象畫面，隨著「董事長樂團」演唱「向前行」、「嘉義尚鮮」、「眾神護台灣」等歌曲，搖滾樂氣氛熱絡，讓現場溫度宛若升高不少。

翁章梁說，今年台灣燈會內容精彩，包括縣府前廣場「嘉義夢燈區」、老少咸宜「瑪利歐親子園區」、重現大阪世博會台灣館，還有愛爾蘭踢踏舞、日本東北「青森睡魔祭」演出，及適逢「二〇二六WBC世界棒球經典賽」開打期間舉辦挺台灣遊行等，歡迎大家三月三日到十五日來嘉義看燈會。

太保市迎新春 辦親子拔蘿蔔

昨逢元旦，嘉縣太保市公所結合新埤里辦公處、新埤國小、新埤社區與太保市農會在新埤里舉辦「拔蘿蔔、迎新春」活動，吸引大小朋友走入田間體驗拔蘿蔔的農村樂趣。

董事長樂團熱情開唱，帶動歡樂氣氛。（記者蔡宗勳攝）

