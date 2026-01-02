褒忠潮厝活動中心 變身虎尾壠故事館

褒忠公所獲縣府補助二四五萬元將閒置的潮厝活動中心，活化為「虎尾壠故事館」。 （記者李文德攝）

雲林褒忠鄉曾是平埔族巴布薩族棲身處，稱為虎尾壠社，特別是潮厝地區曾是與荷蘭人反抗地點，具歷史意義，鄉公所透過民代協助，獲縣府約二五四萬元補助，將舊活動中心翻修為「虎尾壠故事館」，設有文物展覽館、射箭體驗場，預計三月完工，盼讓民眾更了解雲林歷史。

雲林縣議員林文彬指出，虎尾壠社大概分布現在虎尾、土庫、元長、褒忠及元長等鄉鎮，當時物產富饒，鹿群遍野，居民約三千五百人，族人們除種植旱稻、小米、大麥之外，獵鹿更是主要經濟來源，但荷蘭東印度公司為控制資源，在潮厝一帶進行征討引起族人反彈，直到一六四二年虎尾壠社簽約歸順後，族人不得不漢化或遷移，宣告虎尾壠社黃金時代結束。

3月完工 內設展覽館外有射箭場

褒忠鄉長陳建名表示，為喚醒民眾對當地歷史文化了解，由林文彬協助向縣府爭取補助，將閒置多年的潮厝社區活動中心活化為「虎尾壠故事館」，室內有文物展覽、多媒體及體驗工作坊，未來除有文物展示外，更可以讓民眾體驗削箭竹、組裝箭簇等工藝。

陳建名說，室外有梅花鹿、虎尾壠人形象鋼雕，更設射箭體驗場、木造瞭望台，將結合室內製弓體驗，重現虎尾壠人狩獵文化，預計今年三月完工，期盼屆時啟用可成為褒忠鄉探索「前世今生」的重要文化據點。

