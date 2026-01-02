保住修法前原民身分 須5日前登記

「原住民身分法」修法前取得原住民身分的國人，修法後，須取用或並列原住民傳統名字、或改從具原住民身分父或母姓，才能繼續保有原住民身分，過渡期限到今年一月五日，桃園市原住民族人口數八萬九千多人，仍有約千人尚未申辦維持原住民身分，依法有卅天寬限期，申辦期到二月五日。

市府民政局長劉思遠說，二〇二一年一月廿七日修法前的「原住民身分法」規定，父母離婚或一方死亡，由具原住民身分之一方行使權利義務時，其未成年子女得取得原住民身分；該規定修法時已刪除，依修法前規定取得原住民身分的民眾，若未在今年一月五日前完成申辦，將喪失原住民身分。

請繼續往下閱讀...

內政部清查全國約七千位具原住民身分的國人受影響，其中，桃園市約千人，若要繼續維持原住民身分，應於過渡期限前到各地戶政事務所申辦，申辦時可選擇取用父或母所屬原住民族傳統名字，或選擇以漢人姓名並列原住民族傳統名字，也能改從原住民身分父或母姓。

劉思遠表示，原住民身分關係到補助、福利與相關法定權益，符合條件的民眾應於期限內完成申辦，考量市內約千人未申辦，已要求十三個行政區的戶政事務所主動寄發通知，並設置專門櫃檯、專人服務，提供法規說明、申辦流程指引、查詢協助等；各戶所待二月五日後，會再度寄發催告通知，以提醒具原住民身分的民眾儘速申辦，以免身分被廢止而影響自身權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法