    桃竹苗元旦寶寶 至少78位

    2026/01/02 05:30 記者謝武雄、周敏鴻、黃美珠、蔡彰盛、張勳騰、蔡政珉／綜合報導
    陳俊賢（右一）和太太昨天歡喜迎來小壯丁，中醫大婦產科主任蘇聖淵（左二）、執行長張宜真（左一）歡喜送上賀禮和祝福。（記者黃美珠攝）

    昨天二〇二六年元旦，桃竹苗地區截至傍晚五點至少誕生七十八位元旦寶寶，且有數十位產婦待產中；桃園市長張善政前往秉坤婦幼醫院探望並致贈「乖寶包」賀禮時提到，桃市為六都中唯一人口自然增加的城市，粗出生率千分之七。

    桃園市四十六位元旦新生兒，包含一對雙胞胎，性別為男廿位、女廿六位，入夜後約卅位待產；宏其婦幼醫院凌晨零點廿二分接生的第一位元旦寶寶，是范姓夫妻的長子，他們說，政府每胎十萬元的生育補助，給新手父母很大幫助，他們才能放心「給孩子最好的」；秉坤婦幼醫院協助產檢時寶寶胎位不正的卅三歲媽咪，於妊娠滿卅八週時剖腹產下女嬰，她欣喜說，元旦寶寶代表著迎接新開始、新希望與新祝福，很開心寶寶能平安、健康、順利出生。

    苗栗縣喜迎五位元旦寶寶，為四男一女，其中，由大千醫院接生、廿七歲的林姓產婦本身就是元旦寶寶，生產第二胎為男寶寶，預產期原為後天，她期盼母子都在元旦出生，寶寶也十分貼心地提前報到，成功實現願望；頭份市為恭紀念醫院一位產婦也想讓孩子在元旦出生，她跨年夜先到醫院催生，昨天凌晨如願喜迎元旦寶寶。

    新竹縣政府衛生局初步統計縣內昨有廿位元旦寶寶誕生，男生十一位、女生九位，光是中國醫藥大學新竹附設醫院上午就迎來三位；新竹市則有七位元旦寶寶報到，為三男四女，另有八位準媽媽待產中。

