為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北元旦升旗 8千人健走迎新年

    2026/01/02 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新北市元旦升旗典禮結合健走活動，有八千多位民眾參與。（記者黃子暘攝）

    新北市元旦升旗典禮結合健走活動，有八千多位民眾參與。（記者黃子暘攝）

    二〇二六年元旦新北市升旗典禮結合健走活動，昨日在板橋四三五藝文特區舉行，市長侯友宜與市府團隊、八千多位市民一同迎接新年。侯友宜表示，去年世界局勢動盪、社會充滿挑戰、台灣內部對立，讓人民不安焦慮，衷心期盼中央地方、朝野領導人不要充滿政治算計，要對民眾多一分同理心、少一些政治衝突。

    擬參選新北市長的民眾黨主席黃國昌也出席活動，與侯友宜及爭取國民黨提名參選的副市長劉和然同台；兒童合唱團演唱歌曲時，侯友宜、劉和然熱情舞動，但與黃國昌沒有互動。

    被問及黃國昌到場時，侯友宜、劉和然說，市府歡迎大家來參加升旗，祝賀中華民國。

    另外，侯友宜在致詞中細數任內公托、日照等建設成績，並提及今年會有淡江大橋、捷運三鶯線通車。

    市府民政局指出，今年升旗典禮由三軍儀隊退伍弟兄協會、十歲小禮兵「孫孫」引領國旗進場，由新北市少年合唱團領唱國歌，並規劃市集、跨橋親子健走活動，串聯板橋區與新莊區的藝文與歷史場域，也邀請卡通明星到場陪伴親子迎新年。

    新北市議員蔡淑君籌辦的林口區元旦升旗典禮，雖然天公不作美，現場仍湧入近二千人，不畏低溫風雨熱情參與，有「林口阿姨」之稱的蔡淑君與竹林山觀音寺董事長蔡煌明擔任升旗手，國旗旗海飄揚，眾人齊唱國歌展現團結氣勢，場面盛大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播