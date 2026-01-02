新北生命鬥士張孜維勇敢追夢 獲金鷹獎

八里愛心教養院生張孜維獲金鷹獎，將殊榮分享新北市社會局長李美珍（左）和教養院長劉文湘（右）。（記者翁聿煌攝）

新北市立八里愛心教養院院生張孜維自幼罹患肌肉萎縮症，五歲起便入住教養院至今，但他以堅強的毅力不斷自我突破，完成大學、研究所學業，目前還攻讀國立體育大學體育研究所博士班，並多次代表台灣參加亞洲、世界帕運地板滾球大賽，不受身體限制，勇敢追求人生夢想，獲得第廿九屆全國身心障礙楷模「金鷹獎」最高榮譽，他感謝市府和教養院卅三年來的培育，以及數不清的善心團體資助和支持。

肌萎不受限 地板滾球征戰世界帕運

張孜維說，正因為有大家的幫忙，他纖弱的雙手才能推開人生沉重的大門，他的勇氣也才能像指甲跟頭髮一樣不斷地長出，他因為先天性肌肉萎縮，沒有力氣做大動作，即使移動電動輪椅，也只能運用四肢末梢的手指和腳趾，小時候需要手動推輪椅，一百公尺的路他就得耗費幾十分鐘。

張孜維在教養院因機緣接觸到地板滾球，教練胡家榮為他量身訂做軌道及推桿，張孜維努力學習，克服各種困難和挑戰，逐漸地在地板滾球展現運動才華，不僅在二〇二二年摘下全國身心障礙國民運動會的金牌，還多次代表台灣參加世界帕運，自助者天助，他多次出國比賽經賽均來自各界贊助。

張︰不知能活多久 認真把握每一天

除了地板滾球，張孜維喜歡學習新事物，大學讀的是日文，碩士則是修習海洋科技大學休閒觀光管理系，現在又攻讀國體大博士班運動心理系，他藉由接觸不同領域的專業，發掘自己興趣或擅長的事物。張孜維說，他不知道還能夠活多久，但坐在輪椅上一路走來，認真把握每一天，「感謝媽媽願意把我生下來，才讓我有機會體驗這麼精彩的人生」。

