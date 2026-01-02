新北捷運2025總運量破3千萬人次 創新高

安坑輕軌3列正在淡海機廠進行相容性驗證的列車，在跨年夜投入疏運，成功提升運能。（新北捷運公司提供）

環狀線修復後運量回升 淡海輕軌跨年夜疏運3.6萬人次 安坑輕軌全年203萬人次

新北大眾捷運公司目前負責捷運環狀線、淡海與安坑輕軌三條軌道建設的營運，新北捷昨日公布去年運量統計，截至去年跨年夜收班為止，總運量達到三〇〇九萬人次，為新北捷歷史新高，相較於二〇二四年全年二一三五萬人次，成長逾四十％。新北捷總經理吳國濟表示，將持續改善班距、推出多元行銷活動，吸引民眾多加利用大眾運輸。

成長逾4成 新北捷︰持續改善

環狀線二〇二四年受到〇四〇三花蓮地震影響，導致部分路線損毀，板新站到橋和站曾停駛八個多月，當年十二月才恢復正常營運，歷經修復、班距改善，新北捷指出，環狀線運量呈現Ｖ型反轉，去年全年服務人次達二二〇四萬人次，去年十二月卅一日跨年夜時，環狀線也發揮轉乘效益，單日疏運九萬人次。

淡北生活圈成形 拉抬輕軌運量

淡北生活圈的逐漸成形，帶動淡海輕軌運量提升，新北捷表示，淡海輕軌全年服務人次達六〇一萬人次；另外，新北市跨年跨河煙火前晚在淡水、八里區舉行，肩負疏運重任的淡海輕軌當天單日運量達到歷史次高的三．六萬人次，顯示淡海新市鎮生活圈成形及觀光活動的吸引力。

招手通勤族群 「安坑小資卡」助攻

至於安坑輕軌，新北捷推出鎖定通勤族群的「安坑小資卡」月票活動吸引乘客，在小資卡加持下，安坑輕軌全年運量二〇三萬人次，去年十二月卅一日跨年夜單日運量也有八千人次。

吳國濟表示，在跨年夜最尖峰時刻，將安坑輕軌於淡海機廠進行相容性驗證的三列列車投入疏運，成功提升運能，讓更多旅客在風雨中順利返家；去年三線運量突破三千萬人次大關是新北捷重要里程碑。

三鶯線三峽站 裝置藝術藍染意象

此外，捷運三鶯線即將完工，各站公共藝術陸續到位，其中位於LB06三峽站的裝置藝術「足跡．築蹟」，由李宗仁、黃希宸共同創作，以平面繪畫詮釋三峽的藍染意象，並融合木藝的「鑿花、透雕」技法，刻畫當地歷史人文，一旁還有可愛的童趣角色「卡麥啦」相伴，以愉悅的心情迎接旅客。

