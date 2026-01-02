為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高捷去年日均19.53萬人次 創新高

    2026/01/02 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄捷運去年的日平均運量達到十九．五三萬人次，創下歷史新高。圖為高雄捷運跨年夜人潮。（高捷公司提供）

    高雄捷運去年的日平均運量達到十九．五三萬人次，創下歷史新高。圖為高雄捷運跨年夜人潮。（高捷公司提供）

    在演唱會及大型活動帶動下，高雄捷運（不含輕軌）去年的日平均運量達到十九．五三萬人次，創下歷史新高。

    跨年夜高雄捷運整日運量不到卅萬人次，僅廿九．九二萬人次，比十二月六日AAA頒獎典禮的單日卅五餘萬人次、十一月廿二TWICE演唱會的卅四餘萬人次都少。不過，高捷公司最新統計，捷運去年全年度的日平均運量，仍創下十九．五三萬人的歷史新高，比前年的十七．八八萬人次，大增一．六五萬人次，原紀錄則為二〇一九年的十七．九一萬人次。

    受惠演唱會經濟、TPASS

    高捷公司分析，去年日均運量創新高的原因，主要是受惠於演唱會經濟，吸引粉絲及觀光旅客，捷運沿線也有各類大型活動及夜經濟推動，吸引民眾搭捷運參與。

    高捷公司說，加上交通部TPASS的推動，民眾養成大眾運輸工具使用習慣；此外，捷運沿線也陸續有大型企業進駐，例如台積電，都有效提升運量。

    市府表示，路網擴展也是運量提升原因，輕軌成圓與岡山車站（RK1）的通車，完善了軌道路網，轉乘便利性提升；此外，小港機場航班陸續恢復與航點增加，也有效提升捷運運量。

    網路社團「高雄好過日」認為，去年捷運若加輕軌的日均運量，有機會突破廿三萬人次，連續兩年有顯著成長。

