神馬帶領 屏東玉皇宮逾千人遊行

屏東玉皇宮元旦祈福大遊行，今年是馬年，由神馬帶領，出動七十二頂神轎、神獸二十三尊及相關設備共一〇六隊。 （記者葉永騫攝）

72頂神轎、神獸23尊

屏東玉皇宮昨天舉行馬年行大運三元三品三官大帝元旦祈福大遊行，今年是馬年，由神馬帶領進行屏東市的遶境祈福遊行，共出動七十二頂神轎、神獸二十三尊及相關設備共計一〇六隊，參加人員高達一千三百人，縣長周春米表示，新年的第一天就到玉皇宮來參加遶境祈福活動，能量滿滿，祝福大家馬到成功、新年快樂。

屏東玉皇宮每年元旦都會舉行神明及神獸祈福遶境大遊行，昨天在舉行祭拜儀式後，於下午一點八分鳴炮從玉皇宮出發，展開馬年行大運三元三品三官大帝元旦祈福大遊行，縣長周春米、屏東市長周佳琪、立委鍾佳濱等各級代表都前往參加，遊行的路線從玉皇宮開始，沿自由路到復興路後轉到廣東南路再進入民生路，隊伍將在屏東市遶境，最北則屏東監理站，遶境路線主要以市區為主，海豐及公館地區並不在遊行的路線內，沿途吸引了許多民眾駐足觀賞，也祈求神明護佑，在新的一年家家平安健康、萬事如意。

請繼續往下閱讀...

縣長周春米表示，在新年開始的第一天她就來充滿能量的玉皇宮參加遶境祈福活動，祈求護佑屏東國泰民安、風調雨順，也祝福所有的鄉親平安順利，在新的一年一馬當先、馬到成功、新年快樂，她也為員警在新年這段假期，辛苦執勤為民服務表示慰勞，也請鄉親多給警察鼓勵，外出遵守交通規則。

此外，屏東縣九如觀音佛祖寺昨在九如鄉公所發放二千一百五十份的便當和飲料，吸引了大批的民眾排隊領取，九如鄉長藍聰信也帶領鄉公所團隊幫忙發放，九如觀音佛祖寺宮主王竑茗說，感謝各界的善心協助，所以在新的一年讓大家都平安富足快樂。

屏東玉皇宮元旦祈福大遊行，今年是馬年，由神馬帶領，出動七十二頂神轎、神獸二十三尊及相關設備共一〇六隊。 （記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法