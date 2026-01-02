教部補助課照班經費 逾8萬人次弱勢童受惠

台中市草湖國小課後照顧服務班，透過成語對對碰遊戲練習語文、彼此合作。 （教育部提供）

國民小學課後照顧服務班（課照班）擔負起學童放學後的照顧需求，在教育部與地方政府合作下，推出多元且具在地特色的活動，一一三學年度全國計有四十七．五萬人次學生參加。針對低收入戶、身心障礙及原住民等三類弱勢學生，更補助經費約五．六億元，逾八．八萬人次受惠。

國教署組長蔡宜靜表示，課照班以「照顧」為核心，結合生活照顧、完成回家作業、閱讀活動與多元體驗，協助學童在穩定的陪伴中完成每日學習與生活所需。

雲林縣吳厝國小的孩子們在完成每日作業後，透過攀爬運動鍛鍊專注力與耐心，逐步建立自信與成就感。校方亦安排多樣化桌遊活動，且積極引進志工與社區資源，充實課照班經費並帶來更豐富的照顧支持。

苗栗縣建功國小除協助孩子完成回家作業與提供生活照顧外，老師也帶領孩子們在校園內進行籃球運動，搭配益智動腦活動，讓孩子兼顧身體活動與思考能力的發展。

台中市草湖國小透過成語對對碰等遊戲活動，引導孩子在互動中練習語文、彼此合作。對許多孩子而言，課後照顧服務班不只是等待家長下班的空間，而是一段有人陪伴、能安心遊戲與嘗試的溫暖時光。

