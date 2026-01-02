為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    濕穀價格創新高 稻米外銷歐洲試水溫

    2026/01/02 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    農業部推動「1集2轉3加3」糧食產業升級計畫滿週年，一期作與二期作濕穀價格皆創新高，已向歐洲外銷試水溫。 （資料照，記者黃淑莉攝）

    農業部推動「一集二轉三加三」糧食產業升級計畫滿週年，農業部農糧署表示，由於鼓勵原繳公糧稻農加入集團產區，與同步提高轉作雜糧加給，二〇二五年公糧申報面積較上一年減少一萬公頃，一期作與二期作濕穀價每百台斤各一一三二、一二一二元，皆創新高，已向歐洲外銷試水溫。

    因國內飲食習慣變遷，加上國內稻作可兩作且實施公糧措施，稻米產量都供過於求，農業部二〇二五年起在公糧收購總量不變下，調整三階段收購量，並提高「輔導收購」每公斤一．五元，搭配提高轉作雜糧、休耕獎勵金每公頃一萬元，確保稻作面積不因輔導收購價提高增加。

    該措施滿週年，農糧署副署長黃昭興表示，二〇二五年稻作面積為廿三．四萬公頃，較上一年減少六千公頃，申報公糧面積則為十．八萬公頃，較上一年減少一萬公頃，參加稻米契作集團產區的面積增四〇八一公頃，公糧轉契作面積達二〇三二公頃。

    黃昭興說明，繳交公糧面積減少，是因鼓勵稻農加入契作集團產區，並同步提高轉作雜糧獎勵，維持轉作拉力，稻農加入契作集團產區後，會依市場需求調整種植品種與栽培管理技術，品質大幅提升，二〇二五年全國濕穀價格一期作每百台斤為一一三二元，二期作每百台斤為一二一二元，都創歷史新高，隨濕穀價格調整，因稻穀原料成本增，食米零售市場價也合理增加。

    目前國內稻作栽培面積足供國人所需，黃昭興表示，為產銷調節，仍持續推稻作四選三，並在超商等多通路推米食產品，台灣米也開始向歐洲西班牙、英、法國市場試水溫，因台灣米無麩質且價格僅日本米的六成左右，當地反映熱烈。

