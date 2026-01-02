為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    結婚17年圓夢 37歲產婦喜迎第一個寶寶

    2026/01/02 05:30 記者蘇孟娟、張軒哲、張勳騰、黃美珠／綜合報導
    新手爸媽陳先生（右二）和太太昨天歡喜迎來小壯丁，中醫大婦產科主任蘇聖淵（左二）跟護理師們一起送上賀禮和祝福。 （記者黃美珠攝）

    昨天是二〇二六年第一天，全國各地陸續迎來元旦寶寶，有媽媽開心實現母子同天生日的美好心願，也有夫妻求子十七年終於圓夢，為元旦佳節增添滿滿喜氣。

    台中卅七歲的陳小姐婚後跟丈夫積極準備迎接新生兒，但肚子始終沒動靜，一年前尋求試管嬰兒技術、不到五個月就順利懷孕，昨上午剖腹產下一名重達二九四〇克的試管小女娃，成為茂盛醫院新年第一位的元旦寶寶。她的丈夫李先生開心地說，結婚十七年終於迎來第一個孩子，真的很感動，也辛苦太太了。

    苗栗市廿七歲林姓產婦，本身就是元旦寶寶，這次懷第二胎是男寶寶，預產期原本是四日，林婦一直希望能跟寶寶同天過生日，寶寶也很貼心的在元旦提前報到，實現媽媽的願望。

    台中3口之家生日都是國定假日

    台中也有位印尼籍孕婦預產期原是一月中旬，意外在元旦喜迎第一胎，恰巧新手爸爸也是元旦寶寶，媽媽則是十月十日出生，一家三口生日都是台灣國定假日，直呼跟台灣真有緣。

    中國醫藥大學新竹附設醫院昨天接生的一位小壯丁，出生故事藏著洋蔥，新手爸爸陳先生說，這是他們家的第一個寶貝，其實前年太太曾懷上一對雙胞胎但不幸無緣流產了，夫妻倆熬過一段難捱的日子。去年再度自然懷孕，讓他們倍感珍惜，感覺「小孩回來了，重生了」，非常開心。他們希望分享這個經歷，為還在努力的準爸爸媽媽們加油打氣。

