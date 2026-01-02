元旦寶寶報到 2026新生兒恐探8萬／專家籲跨部會整合 讓年輕人生得起、養得起

茂盛醫院昨天早上7點多迎來第一個元旦寶寶。（圖：茂盛醫院提供）

元旦寶寶來報到，但台灣新生兒數持續探底，內政部統計，去年前十一個月新生兒僅約九．八萬人，較前年大減約兩成。國內知名不孕症專家、茂盛醫院院長李茂盛預測，今年出生數將面臨「十萬人保衛戰」。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈更直指，若趨勢不變，今年出生數恐只剩八萬多人，政策若仍停留在一次性補貼，難以改變年輕世代的生育選擇。

去年前11月新生兒僅9.8萬人

李茂盛指出，內政部公布去年十一月戶口統計，出生數七九四六人，截至去年十一月底，新生兒總數僅有九萬八七八五人，還不足十萬人，去年新生兒總數恐低於十一萬人，比前年的十三萬人還少二萬人，又創歷史新低，顯示台灣少子化問題非常嚴重，生育率全世界倒數第一名。

請繼續往下閱讀...

政策不應停留在一次性補貼

為挽救少子化危機，政府今年起將各類社會保險生育補助統一拉齊至每胎十萬元，不過黃建霈直言，年輕人不生原因不只在錢，而是擔心影響學業、工作與人生規劃，政府應在不同人生階段提供支持，否則等到條件都準備好，年紀也大了，不僅懷孕風險升高，還可能需要仰賴人工生殖，對個人與國家都是更大負擔。

政府應固定投資產科、小兒科

黃建霈認為，應將生育視為對國家的貢獻，像是學業方面可比照服兵役加分制度，而在職場上，許多勞工憂心婚育影響升遷，政府可補助企業額外聘用人力，打造真正友善孕育的職場環境。

黃建霈也點出醫療體系的結構性危機，隨著出生數下滑、健保採「論量計酬」，產科與小兒科量少、營收低，科別持續萎縮，年輕醫師卻步。他表示，產科招收率已降至八成，缺口逼近兒科，呼籲政府從「醫療韌性」角度給予固定投資，產科、小兒科如果撐不住，孩子從小就不健康，長大也不會健康，這是國家必須正視的長期風險。

此外，李茂盛指出，截至去年十一月底，台灣總人口數為二三三〇萬六〇八五人，與前年同期比較減少九萬六七一〇人，其中出生七九四六人，死亡一萬四七七一人，已連續六年「生不如死」，亟需行政院跨部會整合，提供全方位支持，讓民眾生得起、養得起。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法