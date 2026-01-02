財劃法新增財源 議員籲先改建校舍

台北市政府估算財劃法修法將新增統籌分配稅款四四二．二二億元，扣除可能短少的一般性、計畫性補助款及改由地方政府負擔的經費後，剩餘約二三一．二億元，規劃改建老舊校舍、老舊市場、興建社會住宅、捷運建設、敬老卡及愛心卡擴大點數支出，另有五〇億元還債；議員張文潔認為，新增改建校舍費用應說明分配原則，議員陳賢蔚、游淑慧對還債規劃有疑慮，認為應優先用於建設，建構安全環境。

50億規劃還債 遭質疑必要性

財政局日前到市議會財建委員會說明財劃法新增財源規劃，扣除負擔短缺的補助款後所餘的二三一．二億元，將撥充老舊校舍改建廿億元、捷運建設七六億元、社會住宅興建四〇億元、老舊市場改建四〇億元，增加償還債務五〇億元，以及敬老卡及愛心卡擴大點數所需五．二億元。

張文潔表示，閒置老舊校舍改建的經費已涵蓋在原有的財政規劃內，新增廿億元，教育局無法詳盡說明學校動工的順序及「分配原則」，例如哪些學校的危險程度高，並舉證學校建築結構哪裡有問題，始終含糊其辭。

陳賢蔚質疑增加償還債務五〇億元的必要性；根據中央規定只要還卅億就好，多出的廿億財源應用於教育經費，尤其校舍老舊不可逆，需加速改建。

游淑慧認為，市府每年固定償債六〇或七〇億元，難得有新增財源，應多執行市政建設的面向，像是加速捷運工程、老舊校舍改建、危險老舊建築更新等涉及安全性的問題，讓小朋友、市民能有安全的環境。

