北市議會今加開臨時會 續審總預算案

拆公館圓環動用籠統項目6千多萬 工務委員會通過附帶決議 未來超過5千萬應送議會備查

台北市議會今（二日）起加開兩次臨時會至二十一日，續審台北市政府總預算案。因市府限制議員索資，秘書處預算受阻，一二一九台北捷運攻擊案後，警察局通訊等設備預算，以及財劃法修正新增財源的分配，都受到關注。工務委員會因市府未告知議會就動用籠統項目預算拆除公館圓環，通過附帶決議，未來同一工程動支籠統項目預算超過五千萬元，應送議會備查，提大會二、三讀。

工務委員會已完成預算審議，召集人洪健益表示，新增工程少，多為連續性預算，議員們對工務局編列許多籠統性項目有意見。議員苗博雅認為市府拆除公館圓環是重大政策，未告知議會就動用道路橋樑預算中籠統項目六千多萬執行，未來應比照二備金，動支超過五千萬送議會備查。國民黨籍議員一度擔心影響工程執行，最後在調整文字增加彈性後，通過附帶決議。

限制議員索資 秘書處預算受阻

民政委員會因市府限制議員索資，兩度退回秘書處專案報告，又因要副市長林奕華列席報告未果，停審預算。召集人許淑華說，爭議預算還有各局處出國考察經費，簽訂MOU後沒有施政或是學習方向、社會局委外費用缺乏完整監督機制，以及市府對人才流失無積極作為等，仍有待局處補足資料。

北捷事件 警局通訊預算受關注

警政衛生委員會第一輪審議擱置警察局預算，其他單位都已完成。召集人柳采葳說，北捷攻擊事件後，警察局通訊設備、裝備、培訓的預算，需要再補充說明。

財建委員會已完成第一輪審議，召集人林世宗表示，財劃法新增財源的分配仍有疑慮，花卉市場佔地、稅金問題，畜產公司營運，以及資訊 局軟體授權費要兩億多元，高於其他縣市三到四倍，相關預算都被暫擱。

交通委員會完成首輪審議，召集人徐弘庭表示，去年成立的北捷遊憩公司，職掌範圍、定位及預估收入受到質疑，還有北捷人力借調兼差、監視器導入人工智慧辨識功能等，科技執法都還待溝通。

教育委員會召集人張斯綱表示，首輪審議爭議不大。議員多關心大巨蛋定價策略、分潤回饋機制，體育局監督機制，運動場館興建和老舊設施汰換進度，以及高齡校舍改建篩選先後順序的機制。

