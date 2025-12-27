台7線替代路網 宜蘭樂水大橋通車

宜蘭大同鄉「樂水大橋」完工通車，除串聯地方3部落，也是台7線及台7甲線的重要替代路網。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣大同鄉碼崙溪上游輸砂量大，豪雨後易致溪床快速抬升，為避免碼崙橋遭洪水沖毀進行改建，歷經三年多、耗資四．三億元，昨舉行通車典禮並更名為「樂水大橋」，新橋除串聯三部落，也是台七線及台七甲線的重要替代路網。

串聯大同鄉樂水村三部落

樂水大橋位於鄉道宜五一線，是串聯樂水村東壘、碼崙及智腦三部落的對外聯絡道路，二〇二三年進行改建工程，採場鑄懸臂預力箱型梁橋建置，橋長五一〇公尺、橋寬十公尺，並提高橋體高程、減少落墩數，降低土石淤積及洪水沖擊。

改建工程起源於碼崙溪上游，因裸露崩坍地長年輸砂量大，豪雨後易致溪床迅速抬升，使原橋梁底部出水高度不足，增加結構受洪水土砂沖擊與安全疑慮，宜蘭縣政府為避免重演二〇一二年宜五一線的田古爾橋遭沖毀，導致部落交通中斷，積極爭取改建。

原碼崙橋 斥資4.3億歷經3年多改建

改建期間，樂水村三部落多次討論凝聚共識，決議將原「碼崙橋」更名為「樂水大橋」，象徵部落交通重新緊密連結，亦成為樂水村最具代表性的地標橋梁。工程總經費四億三二九三萬元，其中原住民族委員會補助一四八〇萬元、農業部補助三億五七八四萬元，宜蘭縣府自籌六〇二九萬元。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，樂水大橋通車後，可大幅提升部落交通安全與運輸效率，並強化產業物流、緊急救災、疏散避難及觀光往返等功能，對地方發展具重要助益，後續亦將持續推動英樂大橋等相關建設，逐步完善大同鄉交通路網。

