照護失智奶奶壓力大 孫女：「我也需要被照顧」

羅女居家照護失智症阿嬤壓力沉重，感嘆「我也需要被照顧」。 （記者羅國嘉攝）

台灣進入超高齡社會，推估全台已有逾卅八萬名失智者，其中全國人口最多的新北市則逾五萬人，在龐大的照顧需求下，許多家庭正面臨長期照顧的沉重壓力，感嘆「我也需要被照顧」。

羅女廿三歲時因爺爺意外跌倒，家中突增照護需求，同時她奶奶也出現重複吃藥、半夜要起來煎魚等錯亂行為，家人才開始想到奶奶可能罹患「失智」，因家中手忙腳亂，她便主動扛起長輩的起居照顧。

然而，情況比想像更艱難，羅女奶奶退化快速，說話反覆，看到的世界與現實不同；家人則因不理解，常出現糾正、爭辯，讓她倍感壓力。而奶奶因日夜顛倒、時空錯亂，讓全家生活大亂，甚至批評照顧方式，使她承受更多心理負擔。

羅女說，奶奶後來行動不便，需要抱著洗澡如廁，卻又分不清想不想上廁所、拒絕尿布輔助，照護成了體力與心理的雙重戰場。

面對奶奶的狀況，羅女難免出現情緒波動，事後又自責「是不是不夠孝順」，每次就醫，奶奶因環境陌生而焦躁加劇，她曾因安撫無效崩潰躲進逃生口大哭，再整理好情緒回到病房。「那時我真正明白，照顧者也需要被照顧。」

長期照護帶來的挫敗，讓羅女感嘆，外人只會說「要有耐心」，卻不了解照顧者每天面對的壓力，盼社會能看見失智家庭的真實處境，「失智者不容易，照顧者也不容易。我們都還在努力學習，學著一起面對。」

有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

