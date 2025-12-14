退休教授+社大學生 打造山葵園

蔡巨才（右）率領學生組研究團隊，在海拔不到1000公尺的嘉縣山區復育高品質山葵。（記者王善嬿攝）

記者王善嬿／專題報導

「我們做到了！」台灣山葵復育振興推手之一的蔡巨才說，以往文獻記載，山葵需種在海拔至少一八〇〇公尺以上地區品質才會好，研究團隊憑著一股傻勁，在竹崎鄉獨立山近九百公尺低海拔地區營造天然山葵園，周邊林木圍繞構成天然遮蔭環境，氣溫、濕度、光照皆適合山葵生長條件，山葵採收後，植栽仍充滿生命力。

六十八歲的蔡巨才研究山葵近廿年，他自大學退休後，二〇二三年起帶領嘉市社區大學學生蔡中偉、劉國瑞、張昭烈等人在低海拔地區試種山葵。

廢棄資材搭建高架 引進以色列滴灌系統

蔡巨才說，團隊利用菜籃、束帶等廢棄資材搭建高架，運用木炭調配成適當酸鹼值的土壤介質，以美植袋離地栽培山葵苗，再建置遮蔭網，引進以色列滴灌系統，逐步打造成山葵園。

種山葵雖不用每天澆水施肥，但要熟悉其特性與生長條件。他說，山葵對高溫的耐受能力較低，友人陳茂田無償提供試種的地，其天然地理、氣候環境佳，不僅濕度夠，還有樹林半遮蔭，經反覆試種將不利生長因素一一排除，今年五月迎來初步成果，收成約兩千棵紅梗山葵、三百棵綠梗山葵，送檢四一〇項農藥都零檢出。

低海拔選地樹林遮蔭 5月收成2千餘棵山葵

蔡巨才團隊複製成功經驗，另在海拔約九四〇公尺的竹崎光華村租農地建置另一區戶外山葵園，今年底將獲民間資金挹注，接著建置力霸型溫室，不用花高成本，可讓山葵更能穩定生長、品質更優；建置完成後，兩地栽培面積將擴至〇．三五公頃。

蔡巨才說，光華村當地農友曾種過山葵，因不懂管理最後失敗收場，團隊將成立技術指導顧問團隊，推廣中低海拔山葵栽培技術與經驗，幫助農友創造更好收益。

蔡巨才回收廢棄菜籃，以高架栽培方式種植山葵。（記者王善嬿攝）

