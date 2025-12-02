為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東港低碳漫遊 串聯3條鐵馬路線

    2025/12/02 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    東港業者推動低碳旅遊，推出三條自行車路線，民眾可深入探索大鵬灣（見圖）、華僑市場等地。 （記者陳彥廷攝）

    東港業者推動低碳旅遊，推出三條自行車路線，民眾可深入探索大鵬灣（見圖）、華僑市場等地。 （記者陳彥廷攝）

    經濟部中小及新創企業署積極串聯東港店家推動低碳旅遊，特別推出「東港大鵬灣冬日低碳之旅」、「東港早市美食海鮮之旅」與「東港華僑市場美食之旅」等三條自行車路線，民眾以低碳漫遊方式，深入探索東港大鵬灣濕地與生態秘境。

    暢遊大鵬灣 觀賞絕美海景

    經濟部近年推動「小微區域數位加值與創新體驗計畫」，開放各縣市小微企業寫提案爭取相關預算補助，屏東縣由從事漁產品及肉鬆事業多年的東大興漁品公司入選，將透過三條自行車小旅行路線串聯東港各景點及特色商店。

    東大興漁品表示，「東港大鵬灣冬日低碳之旅」遊程包含大鵬灣遊客中心、純白建築與彩色玻璃聞名的「漂浮綠洲」咖啡廳等，並提供領騎、導覽解說、租借電輔車，另安排遊艇體驗大鵬灣遊湖，觀賞絕美海景。

    逛早市、華僑市場吃美食

    「早市美食海鮮之旅」遊程有東港知名的「華珍早點」、藏身巷弄且內部古樸溫馨的「房角石咖啡美學苑」、東港農會生鮮超市等；「華僑市場美食之旅」遊程則有頂級精緻海味體驗的漁郎生魚片店、日式風格的「旭仔花枝丸」等，另有東港知名小吃「金星雙糕潤」十四種口味供遊客挑選。

    東大興說，東港的海味美食、宗教信仰文化及大鵬灣濕地等，是在地旅遊不可或缺元素，今年國旅不佳，希望能透過鐵馬行遊程，吸引遊客到東港深度體會當地的獨特與美好，未來將把路線擴展到鄰近的林邊及小琉球。

    經濟部中小企業署指出，為輔導在地微小企業的發展，希望能結合地方觀光特色加強行銷，協助在地品牌走得更遠且踏實。

    東港業者推動低碳旅遊，推出三條自行車路線，民眾可深入探索大鵬灣、華僑市場（見圖）等地。 （記者陳彥廷攝）

    東港業者推動低碳旅遊,推出三條自行車路線,民眾可深入探索大鵬灣、華僑市場（見圖）等地。 （記者陳彥廷攝）

