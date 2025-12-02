為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    自由日日Shoot》雲林台灣鯛養殖場疑用禁藥 逾1.3萬片問題魚排恐下肚

    2025/12/02 05:30 記者許麗娟、黃淑莉、楊媛婷、楊雅民、蔡愷恆／綜合報導
    全聯高雄市路竹中正店販售的台灣鯛魚排，高雄市衛生局檢驗出不得檢出的動物用藥。 （高雄市衛生局提供）

    全聯高雄市路竹中正店販售的台灣鯛魚排，高雄市衛生局檢驗出不得檢出的動物用藥。 （高雄市衛生局提供）

    又爆食安危機，位於雲林的台灣鯛養殖場疑違規用藥進入食物鏈。全聯高雄市路竹中正店販售的台灣鯛魚排，檢出「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，溯源來自雲林的養殖場，一．五六萬片魚排已賣出逾一．三萬片恐都被吃下肚，目前只回收一八三一片。

    國產台灣鯛首次驗出動物用藥

    農業部漁業署指出，這是第一次在我國生產的台灣鯛驗出該藥物殘留，已要求雲縣府全場移動管制並展開調查。

    雲縣府農業處、動植物防疫所人員昨到養殖場訪視及抽驗，農業處表示，該養殖場位於東勢鄉，有兩個魚池，使用地下水養殖，去年放養五萬多尾台灣鯛魚苗，其中一池今年九月全出貨給同一家合作社，總計三一二五公斤，加工成一包一片的魚排後全數銷售至全聯，被檢出禁用藥物；這批魚排除基隆、宜蘭、花蓮及連江外，流向全國十八縣市的全聯門市。

    雲縣農業處強調，目前養殖場內兩萬多尾魚移動管制、採檢報告約七天出爐。

    全數銷至全聯 只回收1831片

    高雄市衛生局指出，十月十四日前往全聯路竹中正門市抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期至二〇二七年九月十六日）」產品，十一月廿六日接獲報告檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」〇.〇二八ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，要求全聯全面下架、退換貨。經查，高雄各分店已售出逾四千片；台北市衛生局表示，全市有五個全聯門市進貨該批產品，計四百卅二片已全數售出。

    據全聯回報，全台三六九家分店，總進貨數量一萬五六二四片，賣出一萬三七九三片，回收一八三一片，買到該批商品民眾可至原購買門市退換貨或退現。全聯表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局及廠商複檢結果出爐。

    移動管制待複檢 業者喊冤

    不過，雲林相關加工合作社及養殖業者都喊冤，強調沒有使用該藥品，許姓漁民說，養殖台灣鯛已卅多年，從未使用「恩氟喹啉羧酸」，出貨前合作社來抽驗也沒事，對於被檢出感到很無奈。

    漁業署副署長繆自昌表示，恩氟喹啉羧酸通常是自中國進口的黃魚等檢出，十年前也曾在台灣養殖的鰻魚檢出，當時疫調顯示是鄰場污染所致。在水產動物上有其他同樣可抗菌的合法藥物，價格也接近；此次將直接抽樣該養殖場的其他魚體，檢查是否有違規用藥。

    雲林縣府農業處、動植物防疫所人員前往供貨的養殖場訪視及抽驗，已針對在養的魚進行移動管制。（雲林縣府提供）

    雲林縣府農業處、動植物防疫所人員前往供貨的養殖場訪視及抽驗，已針對在養的魚進行移動管制。（雲林縣府提供）

    雲林台灣鯛魚排違規用藥流向圖

    雲林台灣鯛魚排違規用藥流向圖

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播