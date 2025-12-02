自由日日Shoot》雲林台灣鯛養殖場疑用禁藥 逾1.3萬片問題魚排恐下肚

全聯高雄市路竹中正店販售的台灣鯛魚排，高雄市衛生局檢驗出不得檢出的動物用藥。 （高雄市衛生局提供）

又爆食安危機，位於雲林的台灣鯛養殖場疑違規用藥進入食物鏈。全聯高雄市路竹中正店販售的台灣鯛魚排，檢出「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，溯源來自雲林的養殖場，一．五六萬片魚排已賣出逾一．三萬片恐都被吃下肚，目前只回收一八三一片。

國產台灣鯛首次驗出動物用藥

農業部漁業署指出，這是第一次在我國生產的台灣鯛驗出該藥物殘留，已要求雲縣府全場移動管制並展開調查。

雲縣府農業處、動植物防疫所人員昨到養殖場訪視及抽驗，農業處表示，該養殖場位於東勢鄉，有兩個魚池，使用地下水養殖，去年放養五萬多尾台灣鯛魚苗，其中一池今年九月全出貨給同一家合作社，總計三一二五公斤，加工成一包一片的魚排後全數銷售至全聯，被檢出禁用藥物；這批魚排除基隆、宜蘭、花蓮及連江外，流向全國十八縣市的全聯門市。

雲縣農業處強調，目前養殖場內兩萬多尾魚移動管制、採檢報告約七天出爐。

全數銷至全聯 只回收1831片

高雄市衛生局指出，十月十四日前往全聯路竹中正門市抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期至二〇二七年九月十六日）」產品，十一月廿六日接獲報告檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」〇.〇二八ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，要求全聯全面下架、退換貨。經查，高雄各分店已售出逾四千片；台北市衛生局表示，全市有五個全聯門市進貨該批產品，計四百卅二片已全數售出。

據全聯回報，全台三六九家分店，總進貨數量一萬五六二四片，賣出一萬三七九三片，回收一八三一片，買到該批商品民眾可至原購買門市退換貨或退現。全聯表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局及廠商複檢結果出爐。

移動管制待複檢 業者喊冤

不過，雲林相關加工合作社及養殖業者都喊冤，強調沒有使用該藥品，許姓漁民說，養殖台灣鯛已卅多年，從未使用「恩氟喹啉羧酸」，出貨前合作社來抽驗也沒事，對於被檢出感到很無奈。

漁業署副署長繆自昌表示，恩氟喹啉羧酸通常是自中國進口的黃魚等檢出，十年前也曾在台灣養殖的鰻魚檢出，當時疫調顯示是鄰場污染所致。在水產動物上有其他同樣可抗菌的合法藥物，價格也接近；此次將直接抽樣該養殖場的其他魚體，檢查是否有違規用藥。

雲林縣府農業處、動植物防疫所人員前往供貨的養殖場訪視及抽驗，已針對在養的魚進行移動管制。（雲林縣府提供）

雲林台灣鯛魚排違規用藥流向圖

