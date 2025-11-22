為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    若因太貴不點了 逾5萬外送員失業

    2025/11/22 05:30 記者邱巧貞／台北報導
    DEAT昨日發表聲明強調，若法案未經充分論證便匆促上路，恐造成外送市場規模重挫，（資料照）

    DEAT憂新法上路 新增成本重挫外送市場規模

    勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，會員涵蓋國內九十九％外送市場的台灣數位平台經濟協會（DEAT）昨日發表聲明強調，若法案未經充分論證便匆促上路，恐造成外送市場規模重挫，一年可能流失高達一．四五億筆訂單、蒸發四六〇億元產值，也將讓約三分之一外送員、逾五萬人失去工作機會。

    協會指出，新法雖立意在保障外送員權益，但若忽略外送企業、消費者、商家之間的連動關係，可能導致市場失衡，新增成本最終將被迫由消費者承擔。

    DEAT引用公平會研究指出，若foodpanda與UberEats均調漲費用五％，將有三十四．一％消費者停止使用外送服務。以此推算，新法若迫使平台調整費率，市場恐一年消失約一．四五億筆訂單，若市場萎縮三分之一，目前約十五萬名外送員中，估計將有五萬多人被迫退出市場。

    公眾意見諮詢期至少60天

    DEAT提出三大呼籲：一、公眾意見諮詢期應達重大法案應有的至少六十天；二、立即啟動法案經濟影響評估；三、立法院應待前兩項工作完成後再進行法案實質審查。

