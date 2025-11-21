為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《馬太鞍溪堰塞湖溢流》超人村長王梓安操勞病倒 進醫院手術

    2025/11/21 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣魏嘉賢探望住院中的超人村長王梓安，見到他精神不錯，放心不少。（議員魏嘉賢提供）

    花蓮縣魏嘉賢探望住院中的超人村長王梓安，見到他精神不錯，放心不少。（議員魏嘉賢提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災造成十九死四失蹤，光復鄉大馬村長王梓安積極預警，讓村民全數撤離保命，堪稱「超人村長」，但女兒王湘惠說，「大家說爸爸是超人，但是他也會累」，前晚緊急開刀完成膽囊手術，王梓安昨在醫院報平安，感謝各界關心。

    村長報平安 感謝各界關心

    「感謝所有關心我們的人，謝謝大家」，光復鄉大馬村長王梓安因為膽囊發炎引發劇痛，前晚完成手術，因肝臟也發炎，醫師評估住院觀察四到七天，縣議員魏嘉賢昨早到醫院探視及送上慰問紅包，王梓安向關心的社會大眾表達感謝，強調會好好休息並且康復。

    魏嘉賢說，王村長因為馬太鞍溪堰塞湖災害沒日沒夜地辛苦奔走，加上認真仔細的個性，勞心勞力下身體出現狀況，看到他手術順利非常欣慰，希望村長好好休息。

    馬太鞍堰塞湖洪災自九月廿三日發生，村長近二個月的忙碌讓他累壞了，女足運動員女兒王湘惠心疼貼文，五十六天從未離開過村落，扛著高壓撐著未好好休息，結果過度操勞發燒，發炎指數往上升，昨晚緊急到醫院開刀。

