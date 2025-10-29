中央啟動二輪防疫 每日查訪高風險養豬場

中央非洲豬瘟應變中心第二輪防疫強化措施重點

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心昨啟動第二輪防疫精進措施，全國養豬場依風險分級，高風險養豬場要求地方每日查訪、斃死豬逐隻採檢；全國肉品市場、屠宰場、化製場加強清消採檢；無預警稽查化製車；運豬車持續禁止移動；擴大關聯場次一層疫調。

571豬場斃死豬逐隻採檢

農業部長陳駿季昨在立院受訪表示，現在最重要目標是防疫，針對全國豬隻禁運、禁宰、禁止廚餘養豬，目的就是希望將可能的傳播鏈截斷，後續若未再查到任何相關案例、經專家會議確認全國豬場都非常乾淨時，就會考慮解禁。

隨國內爆發非洲豬瘟疫情首例，迄今尚未新增案場，防檢署署長杜麗華表示，目前正是疫情關鍵期，將以清零為目標，拚台灣恢復為非疫區，將展開第二輪防疫精進措施。

相關場所加強清消採檢

防檢署企劃組組長林志憲說明，將針對全國養豬場依風險分級，梧棲養豬場半徑五公里內豬場、廚餘養豬場、曾違規使用廚餘養豬場、防疫單位認定等共五七一場列高風險豬場，要求縣市政府須每日查訪，若有斃死豬一律採檢送驗，一般養豬場四八七〇場，則確認豬隻有無異常死亡。

林志憲進一步指出，昨天上午十時已啟動全國豬隻屠宰場、肉品市場共五十三場擴大消毒，尤其針對場內的豬隻繫留區、廢棄物貯存區、建物周邊與環境等徹底清消，由屠宰衛生檢查員全程監督；化製車加強清潔及無預警稽查，運豬車則持續禁止移動。

擴大關聯豬場次一層疫調

因非洲豬瘟首例就發生在台中市，疫調又由台中市府執行，專家質疑恐球員兼裁判，難保公正性，林志憲表示，第二輪精進措施中，將擴大啟動梧棲養豬場關聯場的次一層關聯場豬場疫調，即起由中央派員陪同台中市府，執行後續現場的疫調訪查。

