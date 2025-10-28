活動連連 台南光復節連假遊客破百萬

關子嶺風景區遊客一起參與百鬼遊行。（南市觀旅局提供）

光復節連假台南各景點人潮爆棚，累積至第三天中午遊客人次就已突破百萬，相比教師節、中秋節、雙十節的三大連假，遊客人數成長都逾一成，尤其火舞夜祭、萬聖派對、追藍眼淚，更是全線帶動台南旅遊人潮。

台南市長黃偉哲表示，光復連假氣候舒爽宜人，加上各景點精彩活動，從府城老街商圈到山海戶外自然景點，帶動觀光熱潮。台南用「米糕豬」在防疫與傳統信仰之間找到平衡，成就吉貝耍夜祭，展現出令人驚艷的藝術與祝福的盛典。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華表示，安平漁光島舉辦《火神祭》，火舞表演與人氣樂團輪番上陣；北門井仔腳鹽田一見雙雕光雕地景藝術夜間光影流動美不勝收，再加上將軍青鯤鯓扇形鹽田周邊藍眼淚現蹤，吸引民眾徹夜圍觀。

國華海安河樂、小西門、南紡與三井商圈、孔廟及赤崁樓古蹟園區、水交社文化園區及市立圖書館新總館周邊，帶來逾七十六萬旅客人次；安平、新化、鹽水及菁寮四大老街共計十五萬人次。

林國華表示，多項秋季主題活動將接續登場，包括「二〇二五漁光浪集」、「二〇二五虎頭埤水與綠—泳渡虎頭埤」及「二〇二五《葫蘆裡農在玩什麼？》」等，將以環保市集、體育健身與在地體驗炒熱城市氣氛。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法