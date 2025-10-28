台灣設計展 「中興莊」宣傳掀波瀾

楊秋蘋不只幫彰化中興莊寫村史，還以故事車介紹中興莊的歷史。（資料照）

台灣設計展首度移師彰化縣，十七天跨越四鄉鎮的超大規模，也寫下將近七八四萬人次參觀的新高紀錄。彰化縣議員楊子賢表示，設於中興莊的「人人百貨」展館超人氣，卻容不下推廣眷村文史的故事車，令人感到遺憾。

楊子賢指出，中興莊眷村文化園區的工程一再拖延，導致故事館來不及完工，讓中興莊眷村人文協進會被迫向市公所申請路權，在村外擺攤介紹中興莊的故事，許多參觀民眾知道「人人百貨」，卻不知道「中興莊」眷村底蘊，非常可惜。

彰化縣府青年發展處長陳柏村表示，該處要提供展間、假日講座，中興莊眷村協進會總幹事楊秋蘋，卻堅持要用故事車，所以無法順利合作；彰縣政府計畫處長施敏華則指出，楊的女兒有投案甄選進駐「人人百貨」，但楊女士不同意車子美化，經過委員審議未獲錄取。

針對陳柏村、施敏華在議會答詢，楊秋蘋決定對兩人提告誹謗，她強調投案人是眷三代知名設計師，並非她的女兒，如果縣府有提供展間，怎會在戶外烈陽下說故事？她希望為自己與中興莊爭取應有的公平正義。

對於楊秋蘋決定提告，施敏華表示，予以尊重；陳柏村回應說，尊重，他的發言都有所本。

